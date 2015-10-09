Лучший бомбардир Европы отрекся от своего клуба - всему виной новый ценник

Шведский форвард Виктор Дьекереш оказался в центре громкого конфликта с лиссабонским "Спортингом". Нападающий, выдавший феноменальный сезон в Португалии, был намерен этим летом сделать шаг вперед и сменить клуб, однако его "обманули", передают Vesti.kz.

Трансфер в АПЛ под угрозой срыва

Дьекереш хотел перейти в английскую премьер-лигу (АПЛ). Его приоритетом считались "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

По информации The Mirror, между футболистом и лиссабонским клубом существовала устная договоренность: при предложении в размере 60 миллионов евро плюс 10 в виде бонусов, "Спортинг" должен был отпустить своего лидера.

Однако руководство лиссабонцев неожиданно изменило условия и подняло ценник до 80 миллионов евро, фактически сорвав достигнутый компромисс.

Дьекереш отрекся от "Спортинга"

Такой поворот событий сильно задел Дьекереша. Он воспринял поведение клуба как предательство и удалил со своих страниц в соцсетях любую привязку к "Спортингу", ясно дав понять - он больше не хочет быть частью этой команды. Его цель - как можно скорее покинуть чемпионат Португалии.

Главным претендентом на шведа остается "Манчестер Юнайтед". Интерес к форварду подогревает и тот факт, что главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим хорошо знает игрока по совместной работе в "Спортинге".

Несмотря на напряженность вокруг трансфера, рыночная стоимость Дьекереша остается высокой - порядка 75 миллионов евро. И если "Спортинг" не пересмотрит свою позицию, клуб рискует потерять не только нападающего, но и лицо всей атаки.

Звезда "Барселоны" обиделся на Флика и готов к "войне" с клубом - известна причина

Напомним, что ранее "Барселона" рассматривала вариант с покупкой шведского нападающего в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски. Однако сам польский форвард попросил руководство отказаться от идеи подписания нового конкурента в атаке.

В сезоне-2024/25 Дьекереш забил 54 гола и отдал 13 голевых передач в 52 матчах за "Спортинг" во всех турнирах, является лучшим показателем среди всех игроков элитных дивизионов европейских чемпионатов. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 75 миллионов евро.