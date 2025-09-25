В первой лиге Казахстана командам осталось провести по четыре матча до конца сезона. И если с двумя клубами, которые получат повышение в премьер-лигу (КПЛ), уже всё более-менее понятно, то судьба третьей путёвки в "вышку" ещё не решена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о битве двух претендентов.

За четыре тура до финиша первенства в турнирной таблице уверенно лидирует актауский "Каспий" (56), а на втором месте находится павлодарский "Иртыш" (51). Борьбу за третье место ведут усть-каменогорский "Алтай" (45) и карагандинский "Шахтёр" (44).

Совсем недавно стало известно, что в новом сезоне КПЛ будут участвовать 16 клубов. В связи с этим из премьер-лиги в первую лигу вылетит только один клуб, а в обратном направлении взлетят сразу три команды. Об этом было официально объявлено 12 сентября.





Хижниченко, внук тренера и Кукеев-младший. Кто тащит "Алтай" в КПЛ?

Усть-Каменогорск живёт без премьер-лиги аж с 2013 года. С тех пор местные болельщики застали расформирование родного "Востока", создание "Алтая", который в 2017 году пробился в КПЛ, но затем не был допущен федерацией из-за несоответствий сертификации, и его дальнейшее расформирование. А затем открытие другого, уже нынешнего "Алтая".

И вот, в 2025 году, команда имеет все шансы вернуть свой город в КПЛ. Однако отрыв от идущего четвёртым "Шахтёра" минимальное, и подопечным Вахида Масудова нужно быть максимально сконцентрированными на цели финишировать в топ-3.

Самый результативный игрок команды - 26-летний воспитанник "Тараза" Адилет Омарбек, который забил 11 голов и сделал два ассиста в 21 матче. У 23-летнего Ибрагима Дадаева 9+2, а у 34-летней экс-звезды сборной Казахстана Сергея Хижниченко (3+4) и 21-летнего Сэйфа Попова (4+3) - по семь результативных действий.

Кроме Хижниченко в команде есть ещё несколько известных футболистов. К примеру, 32-летний полузащитник Аслан Джанузаков, у которого 50 игр в КПЛ, 22-летний младший брат Жамбыла Кукеева - Жаннур Кукеев, 26-летний воспитанник "Тараза" и близкий друг Бахтиёра Зайнутдинова - Гаврил Кан. Также в команде есть 25-летний Равиль Атыханов, который ещё в начале годы вызывался в экспериментальную сборную Казахстана для потенциальных дебютантов команды.

Ещё в команде есть два близких родственника 65-летнего главного тренера Масудова. Это его 19-летний внук Супьян Масудов и 17-летний сын Юнус Масудов. У Супьяна, играющего на позиции нападающего, 14 матчей и ни одного результативного действия, а Юнус играет в полузащите, и у него всего одна игра за команду (чаще он играет во второй лиге за молодёжную команду "Алтая").





Шацкий и Таттыбаев в родном "Шахтёре". Там феерит Максим Галкин

Что касается команды из Караганды, то её тренирует хорошо известный специалист Александр Кузнецов, который зарекомендовал себя на молодёжном и юношеском уровнях. Самыми результативными игоками горняков являются 31-летний Арман Нусип (11+7), 26-летний игрок с запоминающейся связкой имени и фамилии Максим Галкин (12+4), а также 26-летний Диас Калыбаев (11+3).

Лидер на поле и в раздевалке - местная звезда и экс-первый номер сборной Казахстана Игорь Шацкий. 36-летний вратарь перед стартом сезоне вернулся в родной клуб, чтобы вернуть его в КПЛ. И сейчас задача всё ещё не решена, и не факт, что будет решена до конца сезона.

Также можно выделить экс-форварда сборной Казахстана Айдоса Таттыбаева, у которого 146 матчей в КПЛ, 30-летнего воспитанника "Кайрата" Тимура Рудосельского, а также имеющих свыше 50 игр в высшем дивизионе 27-летнего Рафаиля Оспанова, 25-летнего Султана Сагнаева и 29-летнего Рифата Нурмугамета.



"Шахтёр" только в прошлом году впервые за всю историю покинул высший дивизион чемпионата Казахстана. Это был момент траура для всего карагандинского спорта. И сейчас команда всеми силами пытается исправить это недоразумение и вернуться в КПЛ.

Но борьба в последних турах будет очень плотной. Тут ценность каждого очка будет иметь важнейшее значение, как и цена каждой ошибки.





У "Алтая" и "Шахтёра" ещё есть матчи с лидерами. Кто окажется в КПЛ?

В заключительных четырёх турах в пользу "Алтая" говори то, что они три матча проведут у себя дома: с "Хан-Тенгри", "Иртышом" и "Академией Онтустик". Первые идут на 12-м месте в таблице, а последние - на восьмом. Выделяется здесь игра с павлодарцами, которые идут вторыми. Игра между ними состоится 17 октября.

Казалось бы, что "Иртыш" уже гарантировал себе выход в КПЛ. Но ведь всем хочется закончить сезон с хорошей победной серией, тем более летом павлодарцы проиграли дома "Алтаю" (1:2), и теперь они захотят вернуть должок соперникам.

Ещё один матч у "Алтая" состоится в гостях, в 24-м туре. Команда Масудова сыграет с крепким "Жетысаем", который замыкает топ-5. Эта встреча тоже обещает быть непростой задачей для усть-каменогорцев.



У "Шахтёра" осталось равное количество матчей дома и на выезде. И если дома они сыграют с не самыми грозными "Таразом" и "Туркестаном", идущими на девятом и 13-м месте в таблице, то в гостях будет посложнее.

Сначала карагандинцев ждёт выезд к идущей на восьмой позиции "Академией Онтустик", а затем, в 25-м туре, они встретятся с лидирующим "Каспием". В первом круге актаусцы обыграли "Шахтёр" в гостях (3:2). Если кто думает, что мотивации у "Каспия" к предпоследнему туру уже не останется, то они ошибаются.

Надо понимать, что это будет последний домашний матч в году, и им точно захочется порадовать своих болельщиков.



Поэтому сложные матчи ждут оба клуба, и пока неясно, кто в итоге окажется в тройке призёров первой лиги-2025. Уже сегодня, 25 сентября, стартуют матчи 23-го тура. В 16:00 начнётся матч "Академия Онтустик" - "Шахтёр", а завтра, 26 сентября, в 16:00, "Алтай" на своём поле примет "Хан-Тенгри".

Добавим, что в очных матчах между "Алтаем" и "Шахтёром" команды обменялись домашними победами со счётом 2:1.

Фото: ФК "Алтай"©️