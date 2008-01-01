|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011
|Восток-д
|
21
|
1+0
|
|
2
|
1
|1240
|9 (12)
|Кубок НФЛ 2011
|Восток-д
|
5
|
|
|
1
|
1
|309
|3 (6)
|Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
|Восток
|
24
|
|
|
5
|
2
|1294
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Восток
|
|
|
|
|
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Восток-д
|
13
|
|
|
3
|
1
|1064
|1 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Восток
|
12
|
|
|
1
|
1
|925
|5 (6)
|Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году
|Восток
|
1
|
|
|
|
|14
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Восток
|
8
|
|
|
1
|
|386
|6 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Восток
|
1
|
1+0
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Восток
|
19
|
1+0
|
|
|
|863
|2 (13)
|Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015
|Восток
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Казахстана по футболу 2016
|Кызылжар
|
3
|
|
|
|
|291
|1 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызылжар
|
11
|
1+2
|
|
1
|
|816
|2 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызылжар
|
3
|
|
|
|
|270
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызылжар
|
20
|
0+1
|
|
5
|
|1669
|2 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Кызылжар
|
21
|
|
|
3
|
|875
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Кызылжар
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2018
|Кызылжар М
|
1
|
|
|
|
|46
|20 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|7 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Кызылжар
|
8
|
|
|
1
|
|264
|1 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|СДЮСШОР № 8 НС
|
12
|
0+3
|
|
1
|
|1058
|4 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
17
|
|
|
2
|
|742
|14 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Жетысу-М
|
1
|
|
|
|
|92
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
6
|
|
|
|
|518
|3 (4)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Женис
|
2
|
|
|
2
|
1
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Женис
|
20
|
2+0
|
+2/-0
|
5
|
1
|1632
|8 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Женис
|
3
|
0+1
|
|
1
|
|2 (4)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Женис
|
1
|
|
|
|
|-45
|10 (15)