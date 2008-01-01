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Футбол

Аслан Джанузаков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Женис пз 22
Дата рождения
6 января 1993 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
170
Вес, кг
64
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2011 Восток-д

21

1+0

2

1

1240 9 (12)
Кубок НФЛ 2011 Восток-д

5

1

1

309 3 (6)
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012 Восток

24

5

2

1294
Кубок Казахстана по футболу 2012 Восток

Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Восток-д

13

3

1

1064 1 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Восток

12

1

1

925 5 (6)
Переходный матч за право играть в Премьер-Лиге в 2014 году Восток

1

14
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Восток

8

1

386 6 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Восток

1

1+0

90
Кубок Казахстана по футболу 2015 Восток

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Восток

19

1+0

863 2 (13)
Переходный матч в Премьер-Лигу Казахстана 2015 Восток

1

90
Кубок Казахстана по футболу 2016 Кызылжар

3

291 1 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызылжар

11

1+2

1

816 2 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кызылжар

3

270 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызылжар

20

0+1

5

1669 2 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2018 Кызылжар

21

3

875 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Кызылжар

1

90
Вторая лига Казахстана 2018 Кызылжар М

1

46 20 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

7 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига Кызылжар

8

1

264 1 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига СДЮСШОР № 8 НС

12

0+3

1

1058 4 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

17

2

742 14 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Жетысу-М

1

92 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

6

518 3 (4)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Женис

2

2

1

180
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Женис

20

2+0

+2/-0

5

1

1632 8 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Женис

3

0+1

1

2 (4)
UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига Женис

1

-45 10 (15)

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