Супьян Масудов
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Товарищеские матчи 2022
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
1
Мин
16
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
Команда
Алтай УК
Игры
15
Гол + Пас
2+1
Желтые карточки
1
Мин
1015
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Иле-Алатау
Игры
9
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
2
Мин
245
Кубок Казахстана по футболу 2025
Команда
Алтай УК
Игры
2
Мин
75
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Алтай-М УК
Игры
2
Мин
91
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Алтай УК
Игры
18
Желтые карточки
5
Мин
703
Вторая лига Казахстана 2026
Команда
Женис-М
Игры
2
Желтые карточки
1
Мин
91