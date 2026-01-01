Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Супьян Масудов

Супьян Масудов

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
30 января 2006
Команды
Женис-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Товарищеские матчи 2022

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
1

Мин
16

Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига

Команда
Алтай УК

Игры
15

Гол + Пас
2+1

Желтые карточки
1

Мин
1015

Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Иле-Алатау

Игры
9

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
2

Мин
245

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Алтай УК

Игры
2

Мин
75

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Алтай-М УК

Игры
2

Мин
91

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Алтай УК

Игры
18

Желтые карточки
5

Мин
703

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Женис-М

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
91


Реклама


Реклама



Живи спортом!