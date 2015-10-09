Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 17:17
 

КФФ утвердила правила: кто вылетит из КПЛ и кто поднимется в элиту

  Комментарии

Поделиться
КФФ утвердила правила: кто вылетит из КПЛ и кто поднимется в элиту ©КФФ

12 сентября прошло внеочередное заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. На повестке дня стояли изменения в регламентах премьер-лиги и первой лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

12 сентября прошло внеочередное заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. На повестке дня стояли изменения в регламентах премьер-лиги и первой лиги, передают Vesti.kz.

Изменения в регламенте КПЛ и первой лиги

Исполком КФФ утвердил поправки в правилах:

Клуб, занявший 14-е место в итоговой таблице КПЛ сезона-2025, выбывает и с 2026 года будет играть в первой лиге.

Команды, занявшие 1–3-е места в первой лиге сезона-2025, получают право выступить в КПЛ-2026. Это правило не распространяется на молодёжные составы и команды, входящие в структуру клубов КПЛ.

В случае, если одно из призовых мест займёт такой клуб, право перехода в КПЛ перейдёт к следующему в таблице при условии наличия лицензии КФФ.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 сентября 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 8 человек

Реклама

Живи спортом!