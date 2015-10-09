КФФ утвердила правила: кто вылетит из КПЛ и кто поднимется в элиту

12 сентября прошло внеочередное заседание Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. На повестке дня стояли изменения в регламентах премьер-лиги и первой лиги, передают Vesti.kz.

Изменения в регламенте КПЛ и первой лиги

Исполком КФФ утвердил поправки в правилах:

Клуб, занявший 14-е место в итоговой таблице КПЛ сезона-2025, выбывает и с 2026 года будет играть в первой лиге.

Команды, занявшие 1–3-е места в первой лиге сезона-2025, получают право выступить в КПЛ-2026. Это правило не распространяется на молодёжные составы и команды, входящие в структуру клубов КПЛ.

В случае, если одно из призовых мест займёт такой клуб, право перехода в КПЛ перейдёт к следующему в таблице при условии наличия лицензии КФФ.