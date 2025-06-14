Лучший бомбардир Европы отказал МЮ и выбрал другой топ-клуб

Шведский форвард лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш отклонил предложения "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Швед оказался в огромном спросе этим летом после того, как молниеносно забил невероятные 97 голов в 102 матчах за двукратных действующих чемпионов Португалии, к которым он присоединился за 20 миллионов евро из "Ковентри". И поскольку Дьокереш ясно дал понять о своем желании уйти этим летом, в последние недели набирает обороты его громкий переход в английскую премьер-лиги.



Несмотря на то, что и лондонский "Арсенал" и МЮ уже провели переговоры с агентом футболиста о возможном трансфере, ситуация вокруг Виктора начинает обостряться. Причина - противоречивые заявления о так называемом джентльменском соглашении, которое якобы позволяет шведу покинуть Лиссабон этим летом.

Как пишет Teamtalk, переговоры по переходу Дьекереша на "Олд Траффорд" (стадион МЮ) зашли в тупик: команда Рубена Аморима больше не рассматривается самим игроком как возможный вариант.

Причин разрыва переговоров две: "красные дьяволы" не смогли удовлетворить финансовые требования "Спортинга", а также не убедили самого игрока в целесообразности перехода.

Теперь приоритетным клубом для шведа становится "Арсенал".

Ранее экс-игрока "Манчестер Сити" признали банкротом из-за смешной суммы. А вингер мадридского "Реала" принял решение по трансферу в "Арсенал".

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