Англия
Сегодня 17:14

Лучший бомбардир Европы отказал МЮ и выбрал другой топ-клуб

©ФК "Спортинг"

Шведский форвард лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш отклонил предложения "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Швед оказался в огромном спросе этим летом после того, как молниеносно забил невероятные 97 голов в 102 матчах за двукратных действующих чемпионов Португалии, к которым он присоединился за 20 миллионов евро из "Ковентри". И поскольку Дьокереш ясно дал понять о своем желании уйти этим летом, в последние недели набирает обороты его громкий переход в английскую премьер-лиги.


Несмотря на то, что и лондонский "Арсенал" и МЮ уже провели переговоры с агентом футболиста о возможном трансфере, ситуация вокруг Виктора начинает обостряться. Причина - противоречивые заявления о так называемом джентльменском соглашении, которое якобы позволяет шведу покинуть Лиссабон этим летом.

Как пишет Teamtalk, переговоры по переходу Дьекереша на "Олд Траффорд" (стадион МЮ) зашли в тупик: команда Рубена Аморима больше не рассматривается самим игроком как возможный вариант.

Причин разрыва переговоров две: "красные дьяволы" не смогли удовлетворить финансовые требования "Спортинга", а также не убедили самого игрока в целесообразности перехода.

Теперь приоритетным клубом для шведа становится "Арсенал".

Ранее экс-игрока "Манчестер Сити" признали банкротом из-за смешной суммы. А вингер мадридского "Реала" принял решение по трансферу в "Арсенал".

Неожиданным счетом завершился матч сборной Англии в отборе на ЧМ-2026

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →