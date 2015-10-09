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Экс-игрока "Манчестер Сити" признали банкротом из-за смешной суммы

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Экс-игрока "Манчестер Сити" признали банкротом из-за смешной суммы ©depositphotos.com/[email protected]

Экс-звезда сборной Англии и "Манчестер Сити" Тревор Синклер обанкротился из-за долгов перед налоговой, сообщают Vesti.kz.

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Экс-звезда сборной Англии и "Манчестер Сити" Тревор Синклер обанкротился из-за долгов перед налоговой, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail бывший полузащитник "горожан" официально признан банкротом после того, как налоговое ведомство HMRC добилось такого статуса через суд - сумма задолженности Синклера перед государством составила около 42,7 тысячи евро или свыше 25 миллионов тенге.

52-летний Синклер завершил карьеру в 2008 году, его последним клубом стал "Кардифф Сити". На счету игрока 12 матчей за национальную сборную Англии.

После футбола он переквалифицировался в эксперта и регулярно появлялся в эфире на телевидении и радио.


 

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