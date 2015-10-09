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Кинул Алонсо? Вингер "Реала" принял решение по трансферу в "Арсенал"

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Кинул Алонсо? Вингер "Реала" принял решение по трансферу в "Арсенал" ©depositphotos.com/nacroba

24-летний вингер мадридского "Реала" Родриго не собирается покидать клуб ради "Арсенала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

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24-летний вингер мадридского "Реала" Родриго не собирается покидать клуб ради "Арсенала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Football Insider.

Несмотря на слухи об интересе лондонцев, бразилец сделал выбор в пользу борьбы за игровое время на "Сантьяго Бернабеу".

Прошлый сезон не устроил Родриго по количеству минут на поле, однако он не намерен сдаваться. Напротив - футболист с оптимизмом ждет начала новой эры с Хаби Алонсо у руля и рассчитывает, что под руководством испанца получит больше шансов проявить себя.

Контракт бразильца с "Реалом" действует до лета 2028 года, а его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Родриго провел 51 матч, отметившись 14 голами и 10 результативными передачами.


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