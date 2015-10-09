Стали известны подробности завершения карьеры Тагыбергена в сборной

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген мог остаться в национальной команде на сентябрьские игры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

34-летний футболист рассчитывал закончить карьеру в сборной после гостевого матча против Бельгии 7 сентября. Однако общественное давление, а также неудачные игры в июне против Беларуси (1:4) и Северной Македонии (0:1) не оставили Тагыбергену другого выбора. Капитан принял решение взять на себя ответственность за допущенные ошибки и уйти из команды, дав дорогу молодым.

Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев после игры против Северной Македонии отметил мужество Асхата, а также заявил о постепенном омоложении команды.

За национальную команду хавбек выступал с июня 2014 до июня 2025 года. В 63 матчах он отметился тремя голами и семью ассистами.

Ключевые матчи Тагыбергена за сборную Казахстана: дебют, капитанство, памятный гол и прощание