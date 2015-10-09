Топ-клуб КПЛ хочет перехватить у "Астаны" полузащитника сборной Казахстана

Полузащитник "Астаны" и сборной Казахстана Арман Кенесов может перейти в семейский "Елимай", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Андрея Карповича расстанется с большей частью легионеров и планирует усилиться казахстанскими футболистами. Кандидатура Кенесова является приоритетной для "Елимая", а сам полузащитник с успехом выступал у Андрея Карповича в "Актобе".

Ранее в СМИ вышла информация о возможном переходе уроженца Павлодара в "Иртыш", который выступает в первой лиге, однако этот вариант видится маловероятным.

Напомним, в текущем сезоне Кенесов сыграл за "Астану" только пять матчей - две игры в Кубке Казахстана и три матча в КПЛ. Суммарно он провел на поле 121 минуту.

Ранее 24-летний Кенесов выступал за родной "Иртыш", российский "СКА-Хабаровск", "Кайсар" и "Актобе". За сборную Казахстана провел четыре матча.