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В КПЛ готовится громкое возвращение тренера

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В КПЛ готовится громкое возвращение тренера ©instagram.com/fc_atyrau

Футбольный клуб "Атырау" собирается вернуть бывшего главного тренера, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Атырау" собирается вернуть бывшего главного тренера, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, белорусский специалист Виталий Жуковский вновь возглавит "Атырау", с которым он работал последние три года.

В межсезонье Жуковский принял предложение от другого казахстанского клуба - "Туран". Однако, по данным этого источника, весь тренерский штаб туркестанской команды подал заявления об уходе.

На родине Жуковский тренировал БАТЭ и "Ислочь".


Ранее "нефтяники" объявили об уходе двух иностранных футболистов. Подробности - по ссылке.

Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Актобе" и еще двух игр в КПЛ-2025

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 8 3 1 23-10 27
2 Кайрат 12 8 2 2 26-10 26
3 Актобе 12 8 1 3 20-10 25
4 Тобол 10 7 2 1 19-6 23
5 Окжетпес 11 6 2 3 17-14 20
6 Елимай 11 5 2 4 13-9 17
7 Ордабасы 10 4 3 3 12-10 15
8 Кызылжар 11 3 4 4 13-15 13
9 Туран 11 3 2 6 11-13 11
10 Кайсар 12 2 5 5 11-21 11
11 Жетысу 11 1 6 4 7-15 9
12 Улытау 11 2 2 7 6-17 8
13 Женис 11 0 7 4 7-12 7
14 Атырау 13 1 1 11 9-32 4

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Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 12, мужчины
Сегодня 18:00   •   идёт
Атырау
Атырау
(Атырау)
0:1
Улытау
Улытау
(Жезказган)
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Атырау
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