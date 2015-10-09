В КПЛ готовится громкое возвращение тренера

Футбольный клуб "Атырау" собирается вернуть бывшего главного тренера, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, белорусский специалист Виталий Жуковский вновь возглавит "Атырау", с которым он работал последние три года.
В межсезонье Жуковский принял предложение от другого казахстанского клуба - "Туран". Однако, по данным этого источника, весь тренерский штаб туркестанской команды подал заявления об уходе.
На родине Жуковский тренировал БАТЭ и "Ислочь".
Ранее "нефтяники" объявили об уходе двух иностранных футболистов. Подробности - по ссылке.
Прямая трансляция матчей "Кайрата", "Актобе" и еще двух игр в КПЛ-2025
Чемпионат Казахстана по футболу 2025 • Казахстан, Атырауская обл., Атырау • Тур 12, мужчины
Сегодня 18:00 • идёт
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Атырау
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