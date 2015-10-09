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Испания
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"Барселона" сделала выбор между "новым Месси" и Ямалем

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"Барселона" сделала выбор между "новым Месси" и Ямалем ©Depositphotos/Musiu0

Полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого называют "новым Месси", стал игроком мадридского "Реала", подписав контракт до 2031 года, передают Vesti.kz.

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Полузащитник "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно, которого называют "новым Месси", стал игроком мадридского "Реала", подписав контракт до 2031 года, передают Vesti.kz.

Каталонцы наблюдали, но не вступили в борьбу

Как сообщает El Nacional, "Барселона" также следила за прогрессом 17-летнего игрока, но в итоге отказалась от участия в переговорах. Руководство клуба сочло, что в нынешней ситуации такой трансфер не является приоритетным. В первую очередь, в команде считают, что у 17-летнего Ламина Ямаля схожий профиль и уже достаточно прочные позиции в составе.


Приоритет - развитие Ламина Ямаля

По информации издания, спортивный департамент "Барселоны" проанализировал развитие Мастантуоно, но пришел к выводу, что в условиях ограниченного бюджета нет необходимости усиливаться игроком, который может дублировать функции Ямаля.

Кроме того, с приходом на тренерский мостик Ханси Флика клуб делает ставку на развитие своих воспитанников, и Ламин Ямаль остается ключевым элементом проекта.

Ранее в "Барселоне" выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Ямаля, подробности - тут.

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