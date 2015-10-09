Что происходит с Ламином Ямалем? В "Барселоне" забили тревогу

В "Барселоне" выражают обеспокоенность ситуацией вокруг 17-летнего вингера Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, клуб внимательно следит за ближайшим окружением игрока, которое стало меняться после продления контракта.

В "Барсе" считают, что сам Ямаль сохраняет зрелость и сосредоточенность, несмотря на ранний успех. Однако в клубе отмечают, что после роста популярности и повышения зарплаты рядом с футболистом появились новые люди, что вызывает настороженность у руководства.

Клуб внимательно следит за поведением игрока

Кроме того, в клубе обратили внимание на некоторые публичные проявления игрока, в частности - выбор одежды, который стал предметом критики в социальных сетях. Однако сам Ямаль, как утверждается, сохраняет спокойствие и не реагирует на подобные замечания.

По информации источников, в клубе также внимательно следят за активностью отца футболиста - Мунира Насрауи. Хотя семья оказывает поддержку Ямалю, в "Барселоне" опасаются, что интересы некоторых представителей его окружения могут отвлечь игрока от профессионального развития.

Ямаль провел 35 матчей в Ла Лиге сезона-2024/25, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.