Легенда "Манчестер Юнайтед" жёстко прошёлся по новому тренеру

Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин жёстко высказался о перспективах Майкла Кэррика в роли главного тренера клуба, передают Vesti.kz.
В первых матчах с Кэрриком у бровки "Юнайтед" обыграл принципиальных соперников - "Арсенал" (3:2) и "Манчестер Сити" (2:0), благодаря чему поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Однако Кина эти результаты не убедили.
"Даже, если команда выиграет все оставшиеся матчи сезона, я бы всё равно не утверждал Кэррика главным тренером.
У меня нет ощущения, что он - подходящая фигура для такого масштаба. Однозначно нет", - цитируют Кина Sky Sports.
По мнению ирландца, для клуба уровня "Манчестер Юнайтед" важны не локальные всплески, а долгосрочное видение и способность возвращать команду в чемпионскую гонку.
"Если учитывать размеры клуба и те вызовы, которые его ждут в ближайшие годы, "Юнайтед" нужен тренер, способный снова бороться за титулы.
Кто-то правда верит, что Майкл Кэррик приведёт команду к трофеям? Для меня этого недостаточно.
Я не вижу в нём человека, который обеспечит клубу большие победы", - подчеркнул Кин.
Стоит напомнить, что Рой Кин присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 1993 года, перейдя из "Ноттингем Форест". На тот момент трансфер ирландского полузащитника стал самым дорогим в истории английского футбола.
Кин выступал за "красных дьяволов" до ноября 2005 года. За 12 сезонов в составе "Юнайтед" он добился выдающихся успехов, выиграв семь титулов чемпиона Англии, четыре Кубка Англии и Лигу чемпионов.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду также высказал своё мнение о новом главном тренере "Манчестер Юнайтед".
