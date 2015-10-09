Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 16:25
 

Легенда "Манчестер Юнайтед" жёстко прошёлся по новому тренеру

Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин жёстко высказался о перспективах Майкла Кэррика в роли главного тренера клуба, передают Vesti.kz.

Легендарный экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин жёстко высказался о перспективах Майкла Кэррика в роли главного тренера клуба, передают Vesti.kz.

В первых матчах с Кэрриком у бровки "Юнайтед" обыграл принципиальных соперников - "Арсенал" (3:2) и "Манчестер Сити" (2:0), благодаря чему поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. Однако Кина эти результаты не убедили.

"Даже, если команда выиграет все оставшиеся матчи сезона, я бы всё равно не утверждал Кэррика главным тренером.

У меня нет ощущения, что он - подходящая фигура для такого масштаба. Однозначно нет", - цитируют Кина Sky Sports.

По мнению ирландца, для клуба уровня "Манчестер Юнайтед" важны не локальные всплески, а долгосрочное видение и способность возвращать команду в чемпионскую гонку.

"Если учитывать размеры клуба и те вызовы, которые его ждут в ближайшие годы, "Юнайтед" нужен тренер, способный снова бороться за титулы.

Кто-то правда верит, что Майкл Кэррик приведёт команду к трофеям? Для меня этого недостаточно.

Я не вижу в нём человека, который обеспечит клубу большие победы", - подчеркнул Кин.

Сенсационное поражение "Арсенала" не даст побить рекорд "Челси"

Стоит напомнить, что Рой Кин присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 1993 года, перейдя из "Ноттингем Форест". На тот момент трансфер ирландского полузащитника стал самым дорогим в истории английского футбола.

Кин выступал за "красных дьяволов" до ноября 2005 года. За 12 сезонов в составе "Юнайтед" он добился выдающихся успехов, выиграв семь титулов чемпиона Англии, четыре Кубка Англии и Лигу чемпионов.

Артета высказался о неожиданном поражении "Арсенала" перед матчем с "Кайратом"

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду также высказал своё мнение о новом главном тренере "Манчестер Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 23 15 5 3 42-17 50
2 Манчестер Сити 23 14 4 5 47-21 46
3 Астон Вилла 23 14 4 5 35-25 46
4 Манчестер Юнайтед 23 10 8 5 41-34 38
5 Челси 23 10 7 6 39-25 37
6 Ливерпуль 23 10 6 7 35-32 36
7 Фулхэм 23 10 4 9 32-32 34
8 Брентфорд 23 10 3 10 35-32 33
9 Ньюкасл Юнайтед 23 9 6 8 32-29 33
10 Сандерленд 23 8 9 6 24-26 33
11 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
12 Брайтон энд Хов Альбион 23 7 9 7 33-31 30
13 Борнмут 23 7 9 7 38-43 30
14 Тоттенхэм Хотспур 23 7 7 9 33-31 28
15 Кристал Пэлас 23 7 7 9 24-28 28
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 23 7 4 12 23-34 25
18 Вест Хэм Юнайтед 23 5 5 13 27-45 20
19 Бернли 23 3 6 14 25-44 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 23 1 5 17 15-43 8

