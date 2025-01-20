Вингер сборной Бразилии по футболу Рафинья, который в этом сезоне блистает в играх за "Барселону", стал интересен "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, бразилец сумел закрепиться в качестве бесспорного игрока основного состава в схеме немецкого тренера Ханса-Дитера Флика. Скорость и эффективность перед воротами сделали его смертоносным оружием нападения для каталонцев.

Помимо индивидуальных показателей, Рафинья выделяется своей оборонительной работой и тактической выучкой, которые делают его идеальным футболистом для такой команды, как "Манчестер Сити", где позиционная строгость является одним из главных требований Хосепа Гвардиолы.



"Барселона", которая заплатила за игрока "Лидсу" 58 миллионов евро в 2022 году, вряд ли отпустит его менее чем за 100 миллионов евро.

Однако главное препятствие для "Манчестер Сити" может быть не экономическим, а спортивным. Флик вряд ли захочет расстаться с одним из ключевых игроков своей команды.

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Летнее трансферное окно обещает быть интересным, главными героями которого станут "Манчестер Сити" и Гвардиола. Возможный трансфер Рафиньи будет зависеть не только от его суммы, которую английский клуб готов выложить на стол, но и от того, как "Барселона" справится со своими экономическими и спортивными вызовами.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 20 матчей за "сине-гранатовых", забил 11 голов и отдал шесть голевых передач. В его карьере также были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

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