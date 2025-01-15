"Барселона" выбирает из двух кандидатов на место Левандовски

Каталонская "Барселона" активно ищет замену Роберту Левандовски и рассматривает сразу несколько вариантов усиления линии атаки. По данным Cadena SER, приоритетными кандидатами стали 24-летний нападающий "Ньюкасла" Александер Исак и его 21-летний коллега из "Лейпцига" Беньямин Шешко, передают Vesti.kz.

Оба футболиста впечатляют своими навыками, и в Каталонии считают их подходящими в долгосрочной перспективе. Однако трансферная стоимость Исака остается высокой, что усложняет возможность его перехода.

В свою очередь, переход Шешко может оказаться более доступным с финансовой точки зрения, что делает его привлекательной альтернативой.

Журналисты Cadena SER отмечают, что "Барселона" давно наблюдает за Исаком. Шведский нападающий зарекомендовал себя как универсальный игрок, который может эффективно действовать как в штрафной, так и за ее пределами, а также обладает хорошей скоростью и техникой.

Однако его рыночная стоимость (75 миллионов евро) стала препятствием для завершения сделки.

Шешко также вызывает интерес у руководства клуба. Словенский футболист выделяется не только высоким ростом и физическими данными, но и умением находить свободные зоны и демонстрировать отличную игру между линиями.

В своем дебютном сезоне в Бундеслиге он забил 14 голов в 31 матче — внушительный показатель для 21-летнего игрока.

Экспертное мнение по этому вопросу разделилось: комментатор Жофре Матеу считает, что клубу стоит обратить внимание на более экономичные варианты, такие как Шешко. Его коллеги наоборот, думают, что Исак более опытен и универсален.

Некоторые специалисты полагают, что для "Барселоны" было бы интересно рассмотреть использование "ложной девятки" с Дани Ольмо.

Однако на данный момент клуб сосредоточен на поиске "чистого" форварда для восполнения возможного пробела, если Левандовски покинет команду или завершит карьеру.

Напомним, что талант "Барселоны" ГавиРоберту Левандовски за недостаточную активность в прессинге. Полузащитник несколько раз обращал внимание на этот момент, даже во время перерыва матча.