"Челси" близок к трансферу за 120 миллионов: "Барселона" в пролёте?

"Челси" активно продвигается к подписанию форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса. 26-летний аргентинец стал приоритетной целью клуба для усиления атакующей линии летом 2026 года, передают Vesti.kz.

Как сообщает footballtransfers со ссылкой на ESPN Argentina, Альвареса в последние недели связывают с уходом из "Атлетико", и "Челси" ведёт переговоры с его представителями о потенциальном трансфере. Ранее интерес к игроку проявляли также "Арсенал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

Конкуренция в атаке "Челси"

Сейчас основным форвардом "синих" является Жоау Педро, который закрепился в роли лидера атаки с момента назначения Лиама Росеньора на пост главного тренера. Прошлым летом лондонский клуб усилил линию нападения Лиамом Делапом, а Эмануэль Эмегха ("Страсбур") и Дастан Сатпаев ("Кайрат") присоединятся к "синим" перед сезоном-2026/27.

Если Альварес перейдёт в "Челси", ему предстоит конкурировать с Педро и будущим новичком Эмегха. Подписание аргентинца может поставить под сомнение долгосрочную перспективу Делапа, который рискует опуститься до четвёртого номера в иерархии форвардов клуба.





Возможные последствия трансфера

Испанские источники утверждают, что "Челси" готов "потратить всё" ради подписания бывшего игрока "Манчестер Сити". При удачном завершении сделки клуб сможет существенно усилить атаку и увеличить конкуренцию за место в стартовом составе.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Альвареса составляет 100 миллионов евро. Сообщалось, что "Челси" готов предложить "Атлетико" за его переход 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл за "матрасников" 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.