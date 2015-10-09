Артета пообещал звезде место в составе "Арсенала", если он покинет "Реал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не забыл бразильского форварда Родриго Гоэса из "Реала", к которому проявлял интерес ещё летом, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Тогда переговоры с мадридским клубом сорвались из‑за высоких финансовых требований "сливочных" и масштабных инвестиций "канониров" в других игроков — Виктора Дьёкереша, Кристиана Москеру, Эберечи Эзе, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.

Роль Родриго в "Реале" ограничена

Родриго остался в "Реале" под руководством Хаби Алонсо, но его роль в команде крайне ограничена. В текущем сезоне он ещё не забил ни одного гола, выступая в основном в матчах без турнирной значимости или выходя на замену.

Артета готов сделать ставку на бразильца

Артета намерен использовать спад формы бразильца и подписать его по адекватной цене. Для этого игроку предложено форсировать уход из "Реала", что может заставить президента "сливочных" Флорентино Переса пересмотреть условия трансфера.

Если сделка состоится, Родриго может стать ключевым усилением "Арсенала" на позиции атакующего игрока, которого клуб ищет уже несколько сезонов. Артета готов гарантировать ему место в стартовом составе "канониров".

