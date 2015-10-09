Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 20:52
 

Артета пообещал звезде место в составе "Арсенала", если он покинет "Реал"

  Комментарии

Поделиться
Артета пообещал звезде место в составе "Арсенала", если он покинет "Реал" Микель Артета. Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.u

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не забыл бразильского форварда Родриго Гоэса из "Реала", к которому проявлял интерес ещё летом, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Поделиться

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не забыл бразильского форварда Родриго Гоэса из "Реала", к которому проявлял интерес ещё летом, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Тогда переговоры с мадридским клубом сорвались из‑за высоких финансовых требований "сливочных" и масштабных инвестиций "канониров" в других игроков — Виктора Дьёкереша, Кристиана Москеру, Эберечи Эзе, Мартина Субименди и Нони Мадуэке.

Роль Родриго в "Реале" ограничена

Родриго остался в "Реале" под руководством Хаби Алонсо, но его роль в команде крайне ограничена. В текущем сезоне он ещё не забил ни одного гола, выступая в основном в матчах без турнирной значимости или выходя на замену.

Артета готов сделать ставку на бразильца

Артета намерен использовать спад формы бразильца и подписать его по адекватной цене. Для этого игроку предложено форсировать уход из "Реала", что может заставить президента "сливочных" Флорентино Переса пересмотреть условия трансфера.

Если сделка состоится, Родриго может стать ключевым усилением "Арсенала" на позиции атакующего игрока, которого клуб ищет уже несколько сезонов. Артета готов гарантировать ему место в стартовом составе "канониров".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
11 Эвертон 12 5 3 4 13-13 18
12 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
13 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 20 человек

Реклама

Живи спортом!