Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 10:20
 

Чемпион Узбекистана готов возглавить топ-клуб в Казахстане

  Комментарии

Поделиться
Чемпион Узбекистана готов возглавить топ-клуб в Казахстане ©the-afc.com

Украинский специалист Виталий Левченко подтвердил, что ведет переговоры с одной из ведущих команд чемпионата Казахстана и сделка в финальной стадии. 

Поделиться

Украинский специалист Виталий Левченко подтвердил, что ведет переговоры с одной из ведущих команд чемпионата Казахстана и сделка в финальной стадии. 

Продолжение
"Из "Динамо" еще не подсадил людей". Зайнутдинов рассказал, что придает ему сил
Сегодня 10:47  
"Реал" хочет подписать полузащитника из клуба Бундеслиги
Сегодня 11:35  
Махачеву предложили поединок против непобежденного бойца вместо Рахмонова
Сегодня 12:00  
Экс-чемпион Bellator назвал Рахмонова сложнейшим соперником для Махачева
Сегодня 12:25  

Левченко в этом году привел к золотым медалям чемпионата Узбекистана "Нефтчи" из Ферганы. На данный момент он получил предложения из Казахстана и Молдовы. 

"Эта информация соответствует действительности на 100%. Один из топ-клубов Казахстана. Название узнаете, когда подпишу контракт. Переговоры на завершающей стадии. Это новый вызов, а я люблю адреналин. Тем более, что есть возможность выиграть третий чемпионат в другой стране. Также есть конкретное предложение из чемпионата Молдовы. Но по условиям не можем договориться. Команду, наверное, знаете. С ними ведёт, кстати, переговоры и Кучук. "Шериф"? Правильно", — цитирует Левченко Legalbet.kz. 

В июле 2022 года специалист принял ферганский "Нефтчи". В сезоне 2025 года команда под управлением Левченко досрочно за тур до окончания выиграла чемпионат Узбекистана по футболу.

В бытность игроком Левченко выступал за киевское "Динамо", ЦСКА и сборную Таджикистана. В качестве главного тренера он работал в украинских клубах "Княжа", ДЮСШ "Арсенал" (Киев), "Еднисть", в Таджикистане тренировал молодёжную сборную страны, "Баркчи", "Худжанд", "Истиклол". 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 102 человек

Реклама

Живи спортом!