Чемпион Узбекистана готов возглавить топ-клуб в Казахстане

Украинский специалист Виталий Левченко подтвердил, что ведет переговоры с одной из ведущих команд чемпионата Казахстана и сделка в финальной стадии.

Левченко в этом году привел к золотым медалям чемпионата Узбекистана "Нефтчи" из Ферганы. На данный момент он получил предложения из Казахстана и Молдовы.

"Эта информация соответствует действительности на 100%. Один из топ-клубов Казахстана. Название узнаете, когда подпишу контракт. Переговоры на завершающей стадии. Это новый вызов, а я люблю адреналин. Тем более, что есть возможность выиграть третий чемпионат в другой стране. Также есть конкретное предложение из чемпионата Молдовы. Но по условиям не можем договориться. Команду, наверное, знаете. С ними ведёт, кстати, переговоры и Кучук. "Шериф"? Правильно", — цитирует Левченко Legalbet.kz.

В июле 2022 года специалист принял ферганский "Нефтчи". В сезоне 2025 года команда под управлением Левченко досрочно за тур до окончания выиграла чемпионат Узбекистана по футболу.

В бытность игроком Левченко выступал за киевское "Динамо", ЦСКА и сборную Таджикистана. В качестве главного тренера он работал в украинских клубах "Княжа", ДЮСШ "Арсенал" (Киев), "Еднисть", в Таджикистане тренировал молодёжную сборную страны, "Баркчи", "Худжанд", "Истиклол".

