Махачеву предложили поединок против непобежденного бойца вместо Рахмонова

Американская бывшая звезда UFC Доминик Круз рассказал, почему непобежденный эквадорский боец Майкл Моралес заслужил титульный шанс UFC в полусреднем весе, передают Vesti.kz.

Чемпионом полусреднего дивизиона UFC является россиянин Ислам Махачев.

"Можно дать Моралесу титульный шанс. Я видел этого парня в зале — он порой творит немыслимые вещи. То, как он двигается… Это просто хренов гимнаст. Он может делать сумасшедшие вещи, может бросить вызов силе Махачева. Моралес такой брутальный. Он не всегда супертехничный, но всегда добивается своего благодаря мощи.

Он рвет дистанцию, чем напоминает мне Йоэля Ромеро, который был взрывным и мощным. У Моралеса очень сильные бедра, и его трудно повалить. Было бы интересно посмотреть на него против Махачева", — заявил Круз в интервью MMA Junkie.