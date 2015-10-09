"Из "Динамо" еще не подсадил людей". Зайнутдинов рассказал, что придает ему сил

Полузащитник сборной Казахстана и московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов рассказал, почему кумыс помогает ему на поле и кто из экс-игроков ЦСКА регулярно просит его привезти этот напиток.

Зайнутдинов заявил, что пока не дал попробовать кумыс одноклубникам из "Динамо".

"Меня так никто не просил, как Набабкин, так часто: "Привези, привези кумыс", он очень сильно любил. В "Динамо" ещё людей не подсадил, ещё в процессе, нужно ещё время, всех подсадим на кумыс, все будут летать на поле. Еще не привозил, контакты и поставки налаживаю, кто может привезти сюда кумыс. Мне кумыс помогает: дает силы. Не знаю, как другим, но нам, казахам очень сильно помогает", - сказал Бахтиер в интервью "Mash на спорте".

Зайнутдинов перешёл в московское "Динамо" летом этого года при Валерии Карпине. Сейчас командой руководит Ролан Гусев.

В 10 матчах текущего сезона Зайнутдинов не сумел записать на свой счёт ни одного результативного действия, при этом две его ошибки привели к пропущенным голам. Кроме того, игрок пропустил около двух месяцев из-за травм

