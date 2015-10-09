Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" хочет подписать полузащитника из клуба Бундеслиги

"Реал Мадрид" рассматривает возможность вернуть из немецкого "Штутгарта" своего воспитанника Чему Андреса. К нему есть интерес от топ-клубов АПЛ. 

Согласно данным Defensa Central, в 2026 году мадридцы смогут активировать опцию выкупа за 13,5 млн евро, а в 2027-м — за 18 млн евро.

Отмечается, что 20-летним полузащитником также интересуются "Манчестер Сити" и "Арсенал", однако приоритетное право принятия решения остаётся за "сливочными". В самом "Штутгарте" рассчитывают удержать игрока.

Андрес покинул академию "Реала" летом 2025 года. В текущем сезоне он провёл 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт гол и голевую передачу. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2030 года.

