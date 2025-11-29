Экс-чемпион Bellator назвал Рахмонова сложнейшим соперником для Махачева

Бывший чемпион Bellator россиянин Вадим Немков назвал тяжелейшего соперника для действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе соотечественника Ислама Махачева.

Помимо казахстанца Шавката Рахмонова он выделил Илию Топурию.

"Ну, может, Шавкат Рахмонов в 77 кг. А в 70 кг — Илия Топурия. Это были бы самые крутые бои. Все говорят об этом", — сказал Немков в интервью "СЭ".

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой российского бойца решением судей. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

Напомним, что ранее Шавкат Рахмонов заявил о готовности провести бой с Исламом Махачевым.

