Легионер "Актобе" готов перейти в другой клуб КПЛ

Румынский защитник "Актобе" Богдан Вэтэжелу высказался о продолжении карьеры в Казахстане в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

32-летний считается одним из сильнейших футболистов в КПЛ на своей позиции, выступал за национальную сборную.

"Тренируюсь, но не в полную силу пока. Я, правда, ничего не знаю о том, останусь ли в "Актобе". На данный момент новостей оттуда нет. Думаю, мой агент на связи с клубом. Возможно, я рассмотрел бы варианты и с другими клубами Казахстана. Всё будет зависеть от условий", - цитирует игрока Legalbet.kz.

В прошедшем сезоне КПЛ на счету легионера 18 матчей и три ассиста.

Добавим, что ранее румынский футболист играл за такие клубы, как "Спарта" (Прага), "Университатя" (Крайова), "Яблонец" и "Университатя" (Клуж-Напока). За сборную Румынии сыграл три матча.

