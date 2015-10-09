Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 15:20
 

Легионер "Актобе" готов перейти в другой клуб КПЛ

  Комментарии

Легионер "Актобе" готов перейти в другой клуб КПЛ

Румынский защитник "Актобе" Богдан Вэтэжелу высказался о продолжении карьеры в Казахстане в следующем сезоне, передают Vesti.kz

32-летний считается одним из сильнейших футболистов в КПЛ на своей позиции, выступал за национальную сборную.

"Тренируюсь, но не в полную силу пока. Я, правда, ничего не знаю о том, останусь ли в "Актобе". На данный момент новостей оттуда нет. Думаю, мой агент на связи с клубом. Возможно, я рассмотрел бы варианты и с другими клубами Казахстана. Всё будет зависеть от условий", - цитирует игрока Legalbet.kz. 

В прошедшем сезоне КПЛ на счету легионера 18 матчей и три ассиста.

Добавим, что ранее румынский футболист играл за такие клубы, как "Спарта" (Прага), "Университатя" (Крайова), "Яблонец" и "Университатя" (Клуж-Напока). За сборную Румынии сыграл три матча.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

