КПЛ
Сегодня 09:05
 

Игрок сборной Казахстана покинул "Кайсар" и сообщил о новых вариантах

Игрок сборной Казахстана покинул "Кайсар" и сообщил о новых вариантах

Полузащитник "Кайсара" и сборной Казахстана Айбол Абикен рассказал о том, где может продолжить карьеру в следующем сезоне.

Полузащитник "Кайсара" и сборной Казахстана Айбол Абикен рассказал о том, где может продолжить карьеру в следующем сезоне.

Хавбек сообщил, что теперь является свободным агентом и уже имеет несколько вариантов. 

"Мой контракт с “Кайсаром” истёк, сейчас я свободный агент. Веду переговоры по поводу следующего сезона. Предложения есть, но конкретные клубы пока бы не хотел называть", — цитирует Абикена Legalbet.kz. 

29-летний опорный хавбек присоединился к "Кайсару" в январе 2025 года, перейдя из "Ордабасы". В прошедшем сезоне КПЛ-2025 он провёл за "волков" 25 матчей и забил один мяч. Ранее он выступал за "Кайрат", "Аксу" и "Ордабасы".

За национальную сборную Казахстана Абикен сыграл 16 поединков и отличился одним голом.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

