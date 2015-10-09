Игрок сборной Казахстана покинул "Кайсар" и сообщил о новых вариантах

Полузащитник "Кайсара" и сборной Казахстана Айбол Абикен рассказал о том, где может продолжить карьеру в следующем сезоне.

Хавбек сообщил, что теперь является свободным агентом и уже имеет несколько вариантов.

"Мой контракт с “Кайсаром” истёк, сейчас я свободный агент. Веду переговоры по поводу следующего сезона. Предложения есть, но конкретные клубы пока бы не хотел называть", — цитирует Абикена Legalbet.kz.

29-летний опорный хавбек присоединился к "Кайсару" в январе 2025 года, перейдя из "Ордабасы". В прошедшем сезоне КПЛ-2025 он провёл за "волков" 25 матчей и забил один мяч. Ранее он выступал за "Кайрат", "Аксу" и "Ордабасы".

За национальную сборную Казахстана Абикен сыграл 16 поединков и отличился одним голом.

