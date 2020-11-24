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Довела парня до слез и полюбила "МЮ" из-за Бекхэма. Знакомимся с самой футбольной косплеершой Казахстана

Она работает мастером в барбершопе.

Довела парня до слез и полюбила "МЮ" из-за Бекхэма. Знакомимся с самой футбольной косплеершой Казахстана
Фото: instagram.com/grafomanka
Новости спорта Киберспорт
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Не всем удается находить время для своего любимого хобби. Однако для казахстанки Эмилии - это вопрос имиджа. Она работает мастером в барбершопе, и клиенты с удовольствием следят за ее карьерой косплеера. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с девушкой, которая на протяжении двух десятилетий болеет за "Манчестер Юнайтед".
 
"В детстве мы с мамой любили придумывать образы еще со времен новогодних елок. Причем принцессой или Золушкой я не была никогда. Это были оригинальные наряды русалки с хвостом, инопланетянки и лесной нимфы. Позже мама шила мне костюмы героинь фильмов по моему запросу. Это уже в подростковом возрасте, так что можно сказать, что предпосылки начались еще в детстве. Все из-за мамы, которая модельер и закройщик одежды. Правда мы не знали тогда что такое косплей", - отметила Эмилия.
 
Ключевой момент в судьбе будущей косплеерши случился в 2014 году. Ее знакомая пригласила поучаствовать во флешмобе. Ребята пришли на премьерный показ фильма "Хоббит" в костюмах персонажей. Эмилия примерила костюм эльфа. Так она вернулась к излюбленному делу перевоплощения, а позже и сама организовала сходку к премьере блокбастера "Отряд самоубийц".
 
"Тогда я и еще несколько человек пришли в кинотеатр в образах Харли Квинн, Джокера и других персонажей фильма. Сейчас я понимаю, что это был любительский косплей, и образы были далеки от канона. Позже, познакомившись на Comic Con Astana с другими косплеерами, я поняла, как у нас развит этот вид искусства. С пошивом сложных костюмов мне помогала мама. Например, плащ на косплей Дейенерис Таргариен шила она. С укладкой париков (wig making) дела обстоят неплохо. Я их укладываю сама, а иногда самостоятельно выкрашивала свои волосы под персонажа благодаря навыкам колориста", - сообщила девушка.
 
В зависимости от сложности костюма на его изготовление тратится от одного месяца до полугода. У Эмилии на подготовку образа уходит более 30 000 тенге. При этом учитывается полный образ (костюм, парик, обувь, аксессуары и оружие, если оно предусматривается). Казахстанка занимается косплеем для души, а в повседневной жизни она работает мастером в барбершопе.
 
"Возможно это выгодно для ребят, которые занимаются в крупных масштабах. Многие вещи можно монетизировать, главное знать способы.  Для меня косплей - это хобби. В год я готовлю не больше двух образов. Это требует много времени и сил. У меня нет профессионального оборудования для изготовления некоторых элементов, поэтому кое-какие детали я заказываю у мастеров (крафтеров). Это тратит больше финансовых вложений, нежели самостоятельное изготовление, но экономит массу времени", - сказала косплеерша.
 
Девушка "рубится" в RPG и сюжетные экшн-игры, смотрит фильмы и сериалы. Особое место в ее жизни занимает футбол. Она болеет за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Ее кумиром является Дэвид Бекхэм.
 
Еще Эмилия любит фестивали косплея, ведь в ее родном Уральске их не проводили. Она побывала на трех фестивалях в Астане - MEGA Geek Con, Hanabi Fest и Comic Con Astana. С каждым мероприятием связана куча историй.
 
"Дело было сразу после финала "Игры престолов". Во время одного из фестивалей перед моим персонажем Матерью Драконов преклонило колено около сотни человек. Многие кричали - "Вы все равно наша королева!" и приносили дары (комиксы, стикеры с ярмарки, напитки), а один парень прослезился и его пришлось всем успокаивать", - вспоминает она.
 
Близкие поддерживают ее начинание, а на день рождения дарят деньги на реализацию нового образа. Ее кумиром в косплей-сфере является Alyson Tabbitha. В  повседневной жизни ее вдохновляет красота и костюмы королевы бурлеска Диты Фон Тиз.
 
В процессе подбор образа Эмилия действует тщательно. Она считает, что нужно полюбить персонажа и захотеть сделать на него косплей.
 
"Многие берутся за трендовых персонажей, Я не могу создавать что-то, не зная персонажа, не поняв его характер и не раскрыв его для себя. Я отдаю предпочтение персонажам фильмов или сериалов. В этом году у меня был первый опыт косплея персонажа игры. Это был образ андроида 2B вселенной NieR automata. Могу однозначно сказать, что полюбила эту игру всем сердцем и буду больше времени уделять игровым костюмам". 
 
В будущем девушка планирует фотосессию в образе Йеннифер из "Ведьмака" и создание женского образа Скорпиона из Mortal Kombat.
 
"Моей работе барбера и ведению бизнеса это не мешает, а наоборот разряжает и дает возможность отдохнуть. Многих моих клиентов привлекает такое хобби. Они испытывают интерес к творческому человеку, доверяя мне свой образ", - подытожила косплеерша.
 
 

 

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Метки:
Девушки киберспорта Манчестер Юнайтед Киберспорт Бекхэм Дэвид

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