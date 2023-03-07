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Студенческая Киберспортивная Лига - начни свой путь к профессиональной сцене!

Студенческая Киберспортивная Лига - начни свой путь к профессиональной сцене!
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Профессиональный киберспорт ближе, чем тебе кажется! Начни свою историю киберспортивного триумфа в Студенческой Киберспортивной Лиге Казахстана.

"Национальная Ассоциация по Студенческому Киберспорту" (NESA) при поддержке акимата города Алматы объявляет о начале регистрации на крупнейшее киберспортивное студенческое мероприятие в этом году. Традиционный для студентов ежегодный весенний турнир возвращается в новом формате и с новым именем!

Начиная с 2 марта 2023 года будут проведены 4 открытые online-квалификации для студентов 17 вузов страны, регистрация на первые online-квалификации уже открыта.

Победитель каждой квалификации получает инвайт на участие в LAN-финале, который пройдет в мае в городе Алматы. На LAN-финале между всеми финалистами будет разыгран общий призовой фонд в размере 3 000 000 тенге, а чемпионы лиги дополнительно получат прямые инвайты на международный турнир ACG International 2023.

Уникальность и новизна формата позволяет всем командам, которые не смогли попасть на LAN-финал с первого раза, подать заявку на следующие квалификации и попробовать еще раз. Итого у всех участников есть 4 попытки и два месяца, чтобы занять место среди сильнейших студенческих киберспортивных коллективов!

Дисциплины турнира: CS:GO, Dota 2, FIFA.
Максимальное количество команд на каждую квалификацию - 64 команды.
Формат сетки лиги - Single Elimination.
Формат матчей - Best of 1 (матч до одной победы), начиная с полуфинала - Best of 3 (матч до двух побед).
Максимальное количество команд на 1 квалификацию - 64 команды по каждой дисциплине.
LAN-Финал пройдет 19-22 мая в городе Алматы на сцене университета участника лиги.

Для всех студентов вузов, кто хочет испытать свои навыки в компететив-среде появилась площадка, на которой можно заявить о себе не только на уровне республики, но и на весь регион Средней Азии. Собирайте команды, регистрируйтесь на участие, готовьтесь, тренируйтесь и побеждайте!

Собирайте команды, регистрируйтесь на участие, готовьтесь, тренируйтесь и побеждайте!

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