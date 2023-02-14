Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Комментарии

Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке

Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
©

С августа 2022 года по январь 2024-го по всему миру проходят турниры по CS:GO в рамках масштабного киберспортивного события The Champion of Champions Tour. Первые матчи онлайн-стадии уже отыграны, но впереди еще целый год зрелищных схваток, за которыми казахстанцы впервые смогут наблюдать в прямом эфире на казахском языке.

The Champion of Champions Tour — это серия глобальных турниров по CS:GO, охватывающая 7 регионов мира, с самым крупным в истории дисциплины призовым фондом в 3,4 миллиона доллара. Вплоть до начала 2024 года команды примут участие в целом марафоне онлайн- и оффлайн-турниров, набирая очки для продвижения в следующий этап. Кульминацией мероприятия станет глобальный финал на арене. Система очков продумана таким образом, чтобы вознаграждались самые стабильные команды, раз за разом показывающие хорошие результаты. Выстрелить в ТОП прямо перед финалом будет практически невозможно.

С этого месяца любители киберспорта в Казахстане смогут следить за развитием событий в официальных трансляциях на казахском языке в рамках партнерского проекта беттинг-компании Parimatch и известного казахстанского блогера LEO KZ. Напоминаем, 16 февраля в регионе Центральной Европы начинается первый LAN-финал с участием самых титулованных команд мира — "ENCE", "Team Spirit", "Sprout". Прямые эфиры будут транслироваться на Youtube-канале @LEOKZcsgo до конца сезона.

LEO KZ - один из первых и немногих блогеров, создающих контент по киберспорту на казахском языке, - прокомментировал предстоящий проект:

"Когда я только начинал свой путь на Youtube, контента на казахском было очень мало, особенно в игровой индустрии. Мне хотелось внести свой вклад в развитие моего родного языка и сделать киберспорт доступным для понимания преимущественно казахоязычной аудитории. С тех пор спрос на подобный контент вырос, и я рад, что такие крупные компании, как Parimatch, готовы способствовать его дальнейшему росту. Запуская трансляции по The Champion of Champions Tour, мы планируем развивать комментирование на казахском языке и популяризировать киберспорт в Казахстане. Это многообещающее начало, которое откроет для нас еще больше возможностей в будущем, и мне уже не терпится приступить к делу”.

Международная беттинг-компания Parimatch является главным партнером глобальных киберспортивных организаций "Team Secret" и "00Nation", а также казахстанской команды по PUBG MOBILE "Titan Gaming". О стремительном развитии и потенциале игровой индустрии компания знает не понаслышке. Менеджер киберспортивного направления Parimatch Kazakhstan Сергей Минич сообщает:

"По мере растущего интереса к киберспорту стала острее ощущаться нехватка качественного локального контента и трансляций крупных событий по популярным дисциплинам. Наш проект с LEO станет первым в своем роде. Предстоящий финал Центральной Европы станет для нас хорошей проверкой. Надеюсь, что в будущем это выльется в долгое и успешное партнерство. Таким образом, мы не только вносим вклад в развитие киберспорта в Казахстане, но и казахоязычного контента в целом, а также открываем дорогу новому поколению спортивных комментаторов, заинтересованных именно в игровой индустрии".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Parimatch Киберспорт

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:53
Parimatch.kz
Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля, 18:00
Parimatch.kz
"Манчестер Сити" - "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета "Манчестер Сити" - "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета
10 февраля, 17:34
Parimatch.kz
"Лестер" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета "Лестер" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
9 февраля, 21:36
Parimatch.kz
Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284 Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284
9 февраля, 17:42
Parimatch.kz
Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch
8 февраля, 19:29
Parimatch.kz
"Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета "Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
3 февраля, 10:40
Parimatch.kz
Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире
1 февраля, 11:11
Parimatch.kz
Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом
27 января, 14:58
Parimatch.kz
Хоккей по-шымкентски: Турнир Ice Games 3x3 Хоккей по-шымкентски: Турнир Ice Games 3x3
13 декабря, 19:05
Parimatch.kz
Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир! Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!
8 декабря, 16:59
Parimatch.kz
Sports & Media deTalks: SMM как ресурс спортивных медиа Sports & Media deTalks: SMM как ресурс спортивных медиа
15 ноября, 18:16
Parimatch.kz
Казахстанцы могут выиграть квартиру во время чемпионата мира по футболу Казахстанцы могут выиграть квартиру во время чемпионата мира по футболу
11 ноября, 15:18
Parimatch.kz
Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве
3 ноября, 15:30
Parimatch.kz
Parimatch и Team Secret заключили соглашение о партнерстве Parimatch и Team Secret заключили соглашение о партнерстве
4 октября, 17:57
Parimatch.kz
Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation
3 октября, 10:42
Parimatch.kz
Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ) Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)
30 сентября, 14:35
Parimatch.kz
Parimatch входит в сезон-22/23 с четырьмя партнерами в АПЛ Parimatch входит в сезон-22/23 с четырьмя партнерами в АПЛ
3 июня 2022, 17:50
Parimatch.kz
Геймификация в беттинге и типы игровых личностей Геймификация в беттинге и типы игровых личностей
29 мая 2022, 17:44
Parimatch.kz
Большой финал ЧМ по хоккею: прогноз от Константина Пушкарева Большой финал ЧМ по хоккею: прогноз от Константина Пушкарева
27 мая 2022, 18:34
Parimatch.kz
Константин Пушкарев дал прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею Константин Пушкарев дал прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею
27 мая 2022, 16:59
Parimatch.kz
Финал ЛЧ: новая глава в борьбе "Ливерпуля" и "Реал Мадрида" Финал ЛЧ: новая глава в борьбе "Ливерпуля" и "Реал Мадрида"
26 мая 2022, 11:28
Parimatch.kz
Швейцария - США: прогноз на топ-матч в плей-офф чемпионата мира по хоккею Швейцария - США: прогноз на топ-матч в плей-офф чемпионата мира по хоккею
25 мая 2022, 18:38
Parimatch.kz
ЧМ по хоккею: прогноз эксперта на матч Финляндия - Словакия ЧМ по хоккею: прогноз эксперта на матч Финляндия - Словакия
24 мая 2022, 18:00
Parimatch.kz
Ставим на хозяев ЧМ-2022, или как завершится топовый матч турнира Ставим на хозяев ЧМ-2022, или как завершится топовый матч турнира
24 мая 2022, 13:00
Parimatch.kz
Геймификация в беттинге, или как сделать спорт еще интереснее Геймификация в беттинге, или как сделать спорт еще интереснее
23 мая 2022, 17:38
Parimatch.kz
ЧМ по хоккею: эксперт предсказывает победу Казахстана в матче с Италией ЧМ по хоккею: эксперт предсказывает победу Казахстана в матче с Италией
18 мая 2022, 18:27
Parimatch.kz
Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы
17 мая 2022, 16:39
Parimatch.kz
Геймификация - тренд беттинг-индустрии Геймификация - тренд беттинг-индустрии
13 мая 2022, 14:00
Parimatch.kz
Хоккеист Константин Пушкарев стал экспертом Parimatch Хоккеист Константин Пушкарев стал экспертом Parimatch
12 мая 2022, 18:00
Parimatch.kz
Удача на нашей стороне: три самые неожиданные победы в истории спорта Удача на нашей стороне: три самые неожиданные победы в истории спорта

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus