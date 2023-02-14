Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке

С августа 2022 года по январь 2024-го по всему миру проходят турниры по CS:GO в рамках масштабного киберспортивного события The Champion of Champions Tour. Первые матчи онлайн-стадии уже отыграны, но впереди еще целый год зрелищных схваток, за которыми казахстанцы впервые смогут наблюдать в прямом эфире на казахском языке.

The Champion of Champions Tour — это серия глобальных турниров по CS:GO, охватывающая 7 регионов мира, с самым крупным в истории дисциплины призовым фондом в 3,4 миллиона доллара. Вплоть до начала 2024 года команды примут участие в целом марафоне онлайн- и оффлайн-турниров, набирая очки для продвижения в следующий этап. Кульминацией мероприятия станет глобальный финал на арене. Система очков продумана таким образом, чтобы вознаграждались самые стабильные команды, раз за разом показывающие хорошие результаты. Выстрелить в ТОП прямо перед финалом будет практически невозможно.

С этого месяца любители киберспорта в Казахстане смогут следить за развитием событий в официальных трансляциях на казахском языке в рамках партнерского проекта беттинг-компании Parimatch и известного казахстанского блогера LEO KZ. Напоминаем, 16 февраля в регионе Центральной Европы начинается первый LAN-финал с участием самых титулованных команд мира — "ENCE", "Team Spirit", "Sprout". Прямые эфиры будут транслироваться на Youtube-канале @LEOKZcsgo до конца сезона.

LEO KZ - один из первых и немногих блогеров, создающих контент по киберспорту на казахском языке, - прокомментировал предстоящий проект:

"Когда я только начинал свой путь на Youtube, контента на казахском было очень мало, особенно в игровой индустрии. Мне хотелось внести свой вклад в развитие моего родного языка и сделать киберспорт доступным для понимания преимущественно казахоязычной аудитории. С тех пор спрос на подобный контент вырос, и я рад, что такие крупные компании, как Parimatch, готовы способствовать его дальнейшему росту. Запуская трансляции по The Champion of Champions Tour, мы планируем развивать комментирование на казахском языке и популяризировать киберспорт в Казахстане. Это многообещающее начало, которое откроет для нас еще больше возможностей в будущем, и мне уже не терпится приступить к делу”.

Международная беттинг-компания Parimatch является главным партнером глобальных киберспортивных организаций "Team Secret" и "00Nation", а также казахстанской команды по PUBG MOBILE "Titan Gaming". О стремительном развитии и потенциале игровой индустрии компания знает не понаслышке. Менеджер киберспортивного направления Parimatch Kazakhstan Сергей Минич сообщает:

"По мере растущего интереса к киберспорту стала острее ощущаться нехватка качественного локального контента и трансляций крупных событий по популярным дисциплинам. Наш проект с LEO станет первым в своем роде. Предстоящий финал Центральной Европы станет для нас хорошей проверкой. Надеюсь, что в будущем это выльется в долгое и успешное партнерство. Таким образом, мы не только вносим вклад в развитие киберспорта в Казахстане, но и казахоязычного контента в целом, а также открываем дорогу новому поколению спортивных комментаторов, заинтересованных именно в игровой индустрии".

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