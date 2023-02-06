Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы

Жительница Алматы Диана - работает преподавателем английского, а в свободное время делает крутые косплеи на различных персонажей игр и произведений. Ее творения считаются одними из самых ярких на казахстанских фестивалях. Vesti.kz предлагает поближе познакомится с красоткой, которая к тому же является заядлым геймером.

- Моя лучшая подруга познакомила меня с аниме и косплеем. Так я начала косплеить еще в школе. Первый полноценный костюм - Рукия Кучики из аниме Блич. Это не было затратным костюмом. Я потратила менее пяти тысяч тенге - лишь на ткань и парик. В целом на костюмы люди реагируют по-разному, кому-то нравится, кто-то осуждает. Я не появляюсь в людных местах в образах, только если на фестивалях или фотосессии в студии. Кстати костюмы все разные. Самый дорогой "Гейша" - обошелся мне в полмиллиона тенге.

- Когда вы начали увлекаться играми?

- Увлекаться играми начала еще в начальных классах, родители раньше тоже играли и приносили домой диски с играми. Все началось с игры Гарри Поттер и шутера Медаль за отвагу. Сначала я смотрела прохождения родителей, а потом начала сама играть.

- В какие игры вы играли?

- Много во что играла. Сложно дать полный список, но могу выделить любимые: Dragon Age, Life is Strange, Gris. Life is Strange моя самая любимая игра, во время прохождения испытываешь целый спектр эмоций, слезы, радость, счастье, грусть, в какой-то степени игра помогла мне пересмотреть свои взгляды на многие вещи.

- Пытались стримить?

- Я пытаюсь стримить. У меня есть свой канал на Twitch, но это просто мое хобби. Я не пыталась монетизировать увлечение, но в будущем возможно попробую. Я не играю в онлайн игры, то соответственно не участвую в турнирах.

- Как вам относятся близкие?

- Все меня поддерживают, но моя семья не в курсе, так как не особо понимают это дело, поэтому им ничего особо не говорю о своих увлечениях.

- Сколько времени тратите на игры?



- Раньше много, но сейчас мало. Много времени трачу на работу. Я преподаватель английского языка. Работаю допоздна и вечером уже ничего не хочется делать. Порою чувствую ломку, ведь хочется пройти столько игр.

- Как у вас в личной жизни?

- В личной жизни у меня все хорошо, для меня важно, чтобы партнер меня поддерживал во всем. В этом плане у меня сейчас хорошая поддержка.

- Кто ваш любимчик в киберспорте?

- У меня нет любимых команд и спортсменов, в принципе нет любимчиков ни в косплее, ни в киберспорте. Но на International болела за команду OG, была рада их победе в 2018 и 2019 годах.

- Чем помогают кибер увлечения?



- На своем опыте скажу, что игры помогли мне подтянуть историю, расширить мой кругозор, переосмыслить многие вещи в жизни. К тому же – это отдушина, когда тебе плохо, ты всегда можешь поиграть в любимую игру, выплеснуть эмоции и расслабиться. Стримы же помогают отточить ораторские навыки. Благодаря им - учишься говорить четко, правильно, корректно. Если участвуешь в турнирах, то есть мотивация побеждать и получать денежные призы.

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