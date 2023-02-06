Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Киберспорт
Комментарии

Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы

Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы
©instagram.com/millerruu/

Жительница Алматы Диана - работает преподавателем английского, а в свободное время делает крутые косплеи на различных персонажей игр и произведений. Ее творения считаются одними из самых ярких на казахстанских фестивалях. Vesti.kz предлагает поближе познакомится с красоткой, которая к тому же является заядлым геймером.

- Моя лучшая подруга познакомила меня с аниме и косплеем. Так я начала косплеить еще в школе. Первый полноценный костюм - Рукия Кучики из аниме Блич. Это не было затратным костюмом. Я потратила менее пяти тысяч тенге - лишь на ткань и парик. В целом на костюмы люди реагируют по-разному, кому-то нравится, кто-то осуждает. Я не появляюсь в людных местах в образах, только если на фестивалях или фотосессии в студии. Кстати костюмы все разные. Самый дорогой "Гейша" - обошелся мне в полмиллиона тенге.

- Когда вы начали увлекаться играми?

- Увлекаться играми начала еще в начальных классах, родители раньше тоже играли и приносили домой диски с играми. Все началось с игры Гарри Поттер и шутера Медаль за отвагу. Сначала я смотрела прохождения родителей, а потом начала сама играть.

- В какие игры вы играли?

- Много во что играла. Сложно дать полный список, но могу выделить любимые: Dragon Age, Life is Strange, Gris. Life is Strange моя самая любимая игра, во время прохождения испытываешь целый спектр эмоций, слезы, радость, счастье, грусть, в какой-то степени игра помогла мне пересмотреть свои взгляды на многие вещи.

- Пытались стримить?

- Я пытаюсь стримить. У меня есть свой канал на Twitch, но это просто мое хобби. Я не пыталась монетизировать увлечение, но в будущем возможно попробую. Я не играю в онлайн игры, то соответственно не участвую в турнирах.

- Как вам относятся близкие?

- Все меня поддерживают, но моя семья не в курсе, так как не особо понимают это дело, поэтому им ничего особо не говорю о своих увлечениях.

- Сколько времени тратите на игры?
 
- Раньше много, но сейчас мало. Много времени трачу на работу. Я преподаватель английского языка. Работаю допоздна и вечером уже ничего не хочется делать. Порою чувствую ломку, ведь хочется пройти столько игр.

- Как у вас в личной жизни?

- В личной жизни у меня все хорошо, для меня важно, чтобы партнер меня поддерживал во всем. В этом плане у меня сейчас хорошая поддержка.

- Кто ваш любимчик в киберспорте?

- У меня нет любимых команд и спортсменов, в принципе нет любимчиков ни в косплее, ни в киберспорте. Но на International болела за команду OG, была рада их победе в 2018 и 2019 годах.

- Чем помогают кибер увлечения?

- На своем опыте скажу, что игры помогли мне подтянуть историю, расширить мой кругозор, переосмыслить многие вещи в жизни. К тому же – это отдушина, когда тебе плохо, ты всегда можешь поиграть в любимую игру, выплеснуть эмоции и расслабиться. Стримы же помогают отточить ораторские навыки. Благодаря им - учишься говорить четко, правильно, корректно. Если участвуешь в турнирах, то есть мотивация побеждать и получать денежные призы.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Девушки киберспорта

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:56
Киберспорт
Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы
2 февраля, 15:22
Киберспорт
Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы
29 декабря, 17:35
Киберспорт
Рахмонов, исторический ЧМ по футболу и "нечестный казах". Топ-5 ярких событий киберспорта Рахмонов, исторический ЧМ по футболу и "нечестный казах". Топ-5 ярких событий киберспорта
13 декабря, 19:05
Киберспорт
Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир! Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!
9 декабря, 14:53
Киберспорт
Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым
15 ноября, 16:49
Киберспорт
Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит
11 ноября, 15:18
Киберспорт
Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве
7 ноября, 19:26
Киберспорт
Аутсайдеры, новички, ноунеймы? Как происходит отбор в плей-офф IEM Rio Major 2022 Аутсайдеры, новички, ноунеймы? Как происходит отбор в плей-офф IEM Rio Major 2022
7 октября, 19:47
Киберспорт
Известны фавориты The International 11 Известны фавориты The International 11
4 октября, 17:57
Киберспорт
Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation
6 сентября, 13:12
Киберспорт
В сеть слили рейтинг Роналду и Месси в FIFA 23 В сеть слили рейтинг Роналду и Месси в FIFA 23
1 сентября, 17:39
Киберспорт
Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest? Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest?
27 августа, 12:10
Киберспорт
Последняя часть легендарной серии игр FIFA. Сколько казахстанцев там будет Последняя часть легендарной серии игр FIFA. Сколько казахстанцев там будет
12 августа, 16:22
Киберспорт
От шутеров до Dota 2. Знакомимся с красавицей-геймершей из Казахстана От шутеров до Dota 2. Знакомимся с красавицей-геймершей из Казахстана
28 июля 2022, 17:42
Киберспорт
Первая победа и разгром Канады. Как Казахстан творил сенсацию на ЧМ-2022 по FIFA Первая победа и разгром Канады. Как Казахстан творил сенсацию на ЧМ-2022 по FIFA
28 июля 2022, 10:59
Киберспорт
Прямая трансляция матчей Казахстана на ЧМ-2022 по FIFA Прямая трансляция матчей Казахстана на ЧМ-2022 по FIFA
27 июля 2022, 17:34
Киберспорт
Исторический результат и 400 тысяч $ на кону. Как Казахстан стартовал на ЧМ-2022 по FIFA Исторический результат и 400 тысяч $ на кону. Как Казахстан стартовал на ЧМ-2022 по FIFA
27 июля 2022, 11:43
Киберспорт
Казахстан стартует на ЧМ-2022 по FIFA. Прямая трансляция Казахстан стартует на ЧМ-2022 по FIFA. Прямая трансляция
22 июня 2022, 17:31
Киберспорт
Затянула всю семью. Знакомимся со сногсшибательной геймершей-танцовщицей Затянула всю семью. Знакомимся со сногсшибательной геймершей-танцовщицей
4 июня 2022, 11:26
Киберспорт
Киберигры в LIVE на 1XBET! Киберигры в LIVE на 1XBET!
1 июня 2022, 09:44
Киберспорт
В Алматы прошел Almaty Major Fest при поддержке компании 1XBET В Алматы прошел Almaty Major Fest при поддержке компании 1XBET
19 мая 2022, 20:45
Киберспорт
Учится на юриста, думает о карьере архитектора. Знакомимся с юной косплеершей из Алматы Учится на юриста, думает о карьере архитектора. Знакомимся с юной косплеершей из Алматы
5 мая 2022, 17:21
Киберспорт
Учится в "военке" и мечтает покорить СНГ. Знакомимся с юной косплеершей из Талдыкоргана Учится в "военке" и мечтает покорить СНГ. Знакомимся с юной косплеершей из Талдыкоргана
5 мая 2022, 14:16
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO одержала три победы подряд и пробилась на турнир сильнейших в США Команда казахстанца по CS:GO одержала три победы подряд и пробилась на турнир сильнейших в США
13 апреля 2022, 19:17
Киберспорт
Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана
24 марта 2022, 19:17
Киберспорт
Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO
23 марта 2022, 13:45
Киберспорт
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
6 декабря 2021, 16:36
Киберспорт
Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2 Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2
12 ноября 2021, 19:48
Киберспорт
1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту 1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту
18 октября 2021, 09:56
Киберспорт
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus