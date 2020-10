От юриста до косплеерши. Предпринимательница из Казахстана рассказала о затратах на костюмы, проблемах и встрече с кумиром

27-летняя предпринимательница из Казахстанаимеет необычное хобби. Более восьми лет она делает косплеи на популярных персонажей из мира видеоигр и не только. Подробнее о ней - в материале Vesti.kz С этой сферой девушку познакомили ее друзья. Она успела создать и продемонстрировать несколько десятков образов. При этом Оксана окончила юридический факультет академии КазАТиСО и сейчас является индивидуальным предпринимателем.- Я не считаю косплей основным способом зарабатывания денег. Конечно, в нашей стране есть те, кто пытается это делать, однако направление не так развито, - отмечает Оксана.Девушка успела громко заявить о себе на различных фестивалях и ивентах в Казахстане и других странах. Наиболее важными косплеерша считает ComicCon и "Игромир" в Москве. В свободное время казахстанка пишет фантастические истории и смотрит аниме. Каждого персонажа она готовит с особым фанатизмом.- Все зависит от персонажа! В моей коллекции есть костюмы, сделанные за неделю, и костюмы, которые я собирала годами. В среднем до двух месяцев уходит на создание косплея средней сложности. Для костюма может использоваться абсолютно все, поэтому затраты всегда разные. С подбиранием образа всегда проблемы. Кто-то делает на хайпе, ну а я по собственному интересу. Вот понравится персонаж - делаю, пока не перегорела.Родные и близкие Башкировой поддерживают ее во всех начинаниях. По словам девушки, косплей - это кропотливое занятие. Здесь нужно уметь шить, крафтить (изготовление деталей, предметов - прим. Vesti.kz), проводить сценические выступления и отыгрывать самого персонажа.Встреча с кумиром - это яркое событие. Оксана с удовольствием вспоминает свое знакомство с известной немецкой косплеершой- Когда ты занимаешься интересным делом, то запоминающиеся истории происходят постоянно. Пару лет назад на выставке ComicCon и "Игромир" в Москве я встретила своего кумира. Мы познакомились, пообщались и пофотографировались.Оксана не считает себя геймером, но раньше очень часто играла в Dota 2, Diablo 3, Skyrim, League of Legends и Need for Speed. Девушка старается быть похожей на известных косплееров Анну Молеву, Элиссон Табитту и Ладу Люмус.- С пандемией все планы, увы, не осуществились. Я хочу сделать Сону из LOL, из Ведьмака ложу чародеек подумываю собрать, из Mortal Kombat и Injustice тоже нравятся пара образов. Планов море, было бы время, - отмечает Оксана.