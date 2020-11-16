Девушка сделала огненный косплей на персонажа популярной игры Among Us

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
В 2020 году огромную популярность в мире приобрела мини-игра Among Us. В прошлом месяце ее пиковый онлайн превысил два миллиона игроков. Тренд стал настолько запоминающимся, что косплееры не остались в стороне. Vesti.kz предлагает насладится горячим образом популярной Джесики Нигири.
31-летняя косплеерша является одной из самых популярных в мире. На нее подписаны более четырех миллионов человек в Instagram. Она создала и продемонстрировала более сотни сложных костюмов.
Образ из игры Among Us девушка придумала сама. В свободное время она любит "порубится" в эту игру. При этом сам проект напоминает популярную игру "мафия" и ориентирован на социальную дедукцию. Игроки пытаются обнаружить предателей в группе, совместно выполняя несложные задания.
Сейчас в нее играют даже известные футболисты, как Неймар и Серхио Агуэро. Между прочим, игра была выпущена в 2018 году, но ждала своего звездного часа. Также как и костюмчик косплеерши. Предлагаем вам оценить, как он сидит на ней.