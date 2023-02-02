Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы

Алматинка Жасминель Музбулакова на протяжении шести лет работает моделью и ведет свой фэшн-блог. Однако параллельно с этим она уже десять лет рубится в различные компьютерные игры. Vesti.kz предлагают познакомиться с красоткой-геймершей поближе.

Девушка познакомилась с кибер-сферой в 2013 году.

- Когда все мальчики прогуливали школу, они ходили в компьютерные клубы. Так получилось, что я увязалась за ними, чтобы не идти на нелюбимый урок. Я сразу же полюбила игры. Дома проходила GTA Vice City и San Andreas. Все мое свободное время начали занимать игры.

- Какая самая любимая игра?

- Моя любимая игра - это Dota 2, с ней у меня самые долгие и крепкие отношения. Знаете, сколько человек я бы не хотела приобщить к ней, многие тут же говорили: "Это тупая игра, я не буду в это играть". Все это просто потому, что у них не получалось. Игра непростая. Есть 120 героев и артефактов, а также множество различных комбинаций сборок и стратегий. У меня сейчас рейтинг 5 тысяч ММР, при этом играю на третьей и четвертой позиции. Забавно, что зачастую я в итоге набираю больше ресурсов и оказываюсь ключевым игроком.

- Не пробовали зарабатывать деньги на играх?

- Не пробовала. Мне не нравится публичность. Я просто люблю играть и делаю это для удовольствия. При этом я сама трачу деньги на разные вещи в игре.

- Как относятся близкие и друзья?

- Мои братья с самого начала осуждали меня за мое увлечение. По их словам, девочка не должна увлекаться пацанскими забавами. Люди, которые узнавали про мое хобби, очень удивлялись, а когда понимали, что еще и очень высокий рейтинг, были в шоке.

- Сколько времени тратите на игры?



- Были времена, когда всю ночь я могла просидеть за компьютером. Сейчас все равно стараюсь выделить время на игру.

- Были интересные истории во время игр?

- У меня есть необычная история, которая мне запомнилась. Я играю в PUBG с самого основания этой игры. У меня во всех играх логин, как в Instagram. Во время одной из игр я случайно наткнулась на знаменитого фотографа, с которым у меня не было съемки. Мы прям по ходу игры договорились о съемке. Вот так мое увлечение помогло продвинуть мое хобби.

- А чем вы занимаетесь?

- Я переводчик с китайского и английского. У меня есть фэшн-блог, а также работаю моделью более шести лет. В свободное время люблю ходить в горы и активно проводить досуг. Мое увлечение помогает тем, что приносит мне удовольствие. Это чисто для души.

- Расскажите о вашей личной жизни?

- То, что я увлекаюсь киберспортом, очень повлияло на мои критерии к мужчинам. Мне будет приятно, если мой человек понимает мои увлечения и превосходит в этом. Однако если человек действительно по душе, то ты не смотришь ни на что.

- Ваша любимая команда и спортсмен?

- Я человек, который не пропустил ни один International. Вначале моей любимой командой были Navi. А моим любимчиком из спортсменов стал Сумаил, который, несмотря на свой маленький возраст, смог выиграть больше шесть миллионов долларов. Согласитесь, очень вдохновляет?

- Какие цели ставите перед собой?

- Конкретной цели у меня нет, потому что это хобби.. Конечно, было бы классно развивать киберспорт в Казахстане, развивать это и среди девушек. Убирать стереотипы о том, что девушки либо ужасно играют, либо должны выглядеть, как костюмированные стримерши. Но для меня собрать команду из девушек и играть в весомых турнирах, что-то из ряда фантастики. Но было бы интересно, если бы такое случилось.

- В чем польза киберувлечений?

- Киберувлечения очень развивают мышление и логику. Многие игры могут давать подрастающему поколению много разных способностей. Практика английского языка, владение техникой, развитие мозга и умение думать наперед.

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