Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Киберспорт
Комментарии

Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы

Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы
©instagram.com/jaswinellee/

Алматинка Жасминель Музбулакова на протяжении шести лет работает моделью и ведет свой фэшн-блог. Однако параллельно с этим она уже десять лет рубится в различные компьютерные игры. Vesti.kz предлагают познакомиться с красоткой-геймершей поближе. 

Девушка познакомилась с кибер-сферой в 2013 году.

- Когда все мальчики прогуливали школу, они ходили в компьютерные клубы. Так получилось, что я увязалась за ними, чтобы не идти на нелюбимый урок. Я сразу же полюбила игры. Дома проходила GTA Vice City и San Andreas. Все мое свободное время начали занимать игры.

- Какая самая любимая игра?

- Моя любимая игра - это Dota 2, с ней у меня самые долгие и крепкие отношения. Знаете, сколько человек я бы не хотела приобщить к ней, многие тут же говорили: "Это тупая игра, я не буду в это играть". Все это просто потому, что у них не получалось. Игра непростая. Есть 120 героев и артефактов, а также множество различных комбинаций сборок и стратегий. У меня сейчас рейтинг 5 тысяч ММР, при этом играю на третьей и четвертой позиции. Забавно, что зачастую я в итоге набираю больше ресурсов и оказываюсь ключевым игроком.

- Не пробовали зарабатывать деньги на играх?

- Не пробовала. Мне не нравится публичность. Я просто люблю играть и делаю это для удовольствия. При этом я сама трачу деньги на разные вещи в игре.

- Как относятся близкие и друзья?

- Мои братья с самого начала осуждали меня за мое увлечение. По их словам, девочка не должна увлекаться пацанскими забавами. Люди, которые узнавали про мое хобби, очень удивлялись, а когда понимали, что еще и очень высокий рейтинг, были в шоке.

- Сколько времени тратите на игры?
 
- Были времена, когда всю ночь я могла просидеть за компьютером. Сейчас все равно стараюсь выделить время на игру.

- Были интересные истории во время игр?

- У меня есть необычная история, которая мне запомнилась. Я играю в PUBG с самого основания этой игры. У меня во всех играх логин, как в Instagram. Во время одной из игр я случайно наткнулась на знаменитого фотографа, с которым у меня не было съемки. Мы прям по ходу игры договорились о съемке. Вот так мое увлечение помогло продвинуть мое хобби.

-  А чем вы занимаетесь?

- Я переводчик с китайского и английского. У меня есть фэшн-блог, а также работаю моделью более шести лет. В свободное время люблю ходить в горы и активно проводить досуг. Мое увлечение помогает тем, что приносит мне удовольствие. Это чисто для души.

- Расскажите о вашей личной жизни? 

- То, что я увлекаюсь киберспортом, очень повлияло на мои критерии к мужчинам. Мне будет приятно, если мой человек понимает мои увлечения и превосходит в этом. Однако если человек действительно по душе, то ты не смотришь ни на что.

- Ваша любимая команда и спортсмен?

- Я человек, который не пропустил ни один International. Вначале моей любимой командой были Navi. А моим любимчиком из спортсменов стал Сумаил, который, несмотря на свой маленький возраст, смог выиграть больше шесть миллионов долларов. Согласитесь, очень вдохновляет?

- Какие цели ставите перед собой?

- Конкретной цели у меня нет, потому что это хобби.. Конечно, было бы классно развивать киберспорт в Казахстане, развивать это и среди девушек. Убирать стереотипы о том, что девушки либо ужасно играют, либо должны выглядеть, как костюмированные стримерши. Но для меня собрать команду из девушек и играть в весомых турнирах, что-то из ряда фантастики. Но было бы интересно, если бы такое случилось.

- В чем польза киберувлечений?

- Киберувлечения очень развивают мышление и логику. Многие игры могут давать подрастающему поколению много разных способностей. Практика английского языка, владение техникой, развитие мозга и умение думать наперед.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Киберспорт Девушки киберспорта

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:22
Киберспорт
Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы
29 декабря, 17:35
Киберспорт
Рахмонов, исторический ЧМ по футболу и "нечестный казах". Топ-5 ярких событий киберспорта Рахмонов, исторический ЧМ по футболу и "нечестный казах". Топ-5 ярких событий киберспорта
13 декабря, 19:05
Киберспорт
Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир! Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!
9 декабря, 14:53
Киберспорт
Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым
15 ноября, 16:49
Киберспорт
Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит
11 ноября, 15:18
Киберспорт
Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве
7 ноября, 19:26
Киберспорт
Аутсайдеры, новички, ноунеймы? Как происходит отбор в плей-офф IEM Rio Major 2022 Аутсайдеры, новички, ноунеймы? Как происходит отбор в плей-офф IEM Rio Major 2022
7 октября, 19:47
Киберспорт
Известны фавориты The International 11 Известны фавориты The International 11
4 октября, 17:57
Киберспорт
Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation
6 сентября, 13:12
Киберспорт
В сеть слили рейтинг Роналду и Месси в FIFA 23 В сеть слили рейтинг Роналду и Месси в FIFA 23
1 сентября, 17:39
Киберспорт
Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest? Как прошел киберспортивный фестиваль OINA Fest?
27 августа, 12:10
Киберспорт
Последняя часть легендарной серии игр FIFA. Сколько казахстанцев там будет Последняя часть легендарной серии игр FIFA. Сколько казахстанцев там будет
12 августа, 16:22
Киберспорт
От шутеров до Dota 2. Знакомимся с красавицей-геймершей из Казахстана От шутеров до Dota 2. Знакомимся с красавицей-геймершей из Казахстана
28 июля 2022, 17:42
Киберспорт
Первая победа и разгром Канады. Как Казахстан творил сенсацию на ЧМ-2022 по FIFA Первая победа и разгром Канады. Как Казахстан творил сенсацию на ЧМ-2022 по FIFA
28 июля 2022, 10:59
Киберспорт
Прямая трансляция матчей Казахстана на ЧМ-2022 по FIFA Прямая трансляция матчей Казахстана на ЧМ-2022 по FIFA
27 июля 2022, 17:34
Киберспорт
Исторический результат и 400 тысяч $ на кону. Как Казахстан стартовал на ЧМ-2022 по FIFA Исторический результат и 400 тысяч $ на кону. Как Казахстан стартовал на ЧМ-2022 по FIFA
27 июля 2022, 11:43
Киберспорт
Казахстан стартует на ЧМ-2022 по FIFA. Прямая трансляция Казахстан стартует на ЧМ-2022 по FIFA. Прямая трансляция
22 июня 2022, 17:31
Киберспорт
Затянула всю семью. Знакомимся со сногсшибательной геймершей-танцовщицей Затянула всю семью. Знакомимся со сногсшибательной геймершей-танцовщицей
4 июня 2022, 11:26
Киберспорт
Киберигры в LIVE на 1XBET! Киберигры в LIVE на 1XBET!
1 июня 2022, 09:44
Киберспорт
В Алматы прошел Almaty Major Fest при поддержке компании 1XBET В Алматы прошел Almaty Major Fest при поддержке компании 1XBET
19 мая 2022, 20:45
Киберспорт
Учится на юриста, думает о карьере архитектора. Знакомимся с юной косплеершей из Алматы Учится на юриста, думает о карьере архитектора. Знакомимся с юной косплеершей из Алматы
5 мая 2022, 17:21
Киберспорт
Учится в "военке" и мечтает покорить СНГ. Знакомимся с юной косплеершей из Талдыкоргана Учится в "военке" и мечтает покорить СНГ. Знакомимся с юной косплеершей из Талдыкоргана
5 мая 2022, 14:16
Киберспорт
Команда казахстанца по CS:GO одержала три победы подряд и пробилась на турнир сильнейших в США Команда казахстанца по CS:GO одержала три победы подряд и пробилась на турнир сильнейших в США
13 апреля 2022, 19:17
Киберспорт
Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана Играет сутками и работает с инвестициями. Знакомимся со жгучей косплеершей из Казахстана
24 марта 2022, 19:17
Киберспорт
Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO Победа над соперником из топ-15 мирового рейтинга вывела казахстанскую команду в финал турнира по CS:GO
23 марта 2022, 13:45
Киберспорт
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
6 декабря 2021, 16:36
Киберспорт
Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2 Казахстанцы сенсационно обыграли Virtus.Pro в первом матче рейтинговой лиги по Dota 2
12 ноября 2021, 19:48
Киберспорт
1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту 1xBet - официальный спонсор и транслятор Кубка Казахстана по киберспорту
18 октября 2021, 09:56
Киберспорт
Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов Российская команда впервые выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила 18 миллионов долларов
22 сентября 2021, 18:47
Киберспорт
Список казахстанских футболистов в FIFA 22: кого теперь не найти, а кто все еще в игре Список казахстанских футболистов в FIFA 22: кого теперь не найти, а кто все еще в игре

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus