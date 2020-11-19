Учитесь нубы! Красотка-стримерша одной рукой выигрывает матчи в CS:GO

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22-летняя стримерша из Португалии Кика xirilikika Мартинс стала звездой после того, как видео ее игры в Counter-Strike: Global Offensive на Twitch.tv набрало несколько тысяч просмотров. Зрителей поразило то, что девушка "убивала" соперников одной рукой, передает корреспондент Vesti.kz.
Все управление девушка осуществляет с помощью правой руки. Когда она перемещается в игре, то контролирует камеру при помощи предплечья, а встретив соперника стримерша резко переключается на мышку. Таким образом ей удалось совершить несколько эффектных киллов. До публикации ее видео на сервисе Reddit, на девушку были подписаны менее тысячи человек, а сейчас за ней следит около пяти тысяч зрителей.
Мартинс вынуждена играть одной рукой, так как в шестилетнем возрасте пережила инсульт, который привел к параличу левой стороны тела. Стримерша заявила, что CS:GO и другие игры помогают ей справляться с трудностями, вызванными проблемами со здоровьем.