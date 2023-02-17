Делает крутые косплеи и разрабатывает игры. Знакомимся с милой геймершей из Алматы

20-летняя Жанна за три года успела создать несколько больших костюмов и принять участие в косплей-фестивалях. Для жительницы Алматы это стало чем-то большим, нежели обычное хобби. В беседе с корреспондентом Vesti.kz юная геймерша рассказала об особенностях этого досуга и пользе для общего кругозора человека.

- Расскажи, как ты начала заниматься косплеем? Какой был первый костюм и почему ты решила попробовать?

- Это было в конце лета 2019 года, я попала на свой первый фестиваль GeekTimeFest. Меня поразило, как много там косплееров и как они стараются над своими костюмами. В итоге получился завораживающий конкурс косплея. После фестиваля я твердо решила, что тоже стану косплеером. Я заказала свой первый косплей персонажа Kanna Kamuy и вышла в нем на фестивале Almacon 2019. У меня не было опыта в стрижке париков и ушивании костюма. Однако впечатления были прекрасные. Ходить в костюме и отыгрывать своего персонажа оказалось очень увлекательно.

- Сколько у тебя костюмов уже есть? На скольких конкурсах участвовала?

- Расскажу про те, которые я уже косплеила: Kanna Kamyu, Obanai Iguro, Senko San, Gawr Gura, Qiqi, Ganyu, Senju Kawaragi, Kokomi, Douma (незаконченный), Ana Amari Snow Owl и Strength. Выходит, ровно 11 косплеев было за три года моего нахождения в косплей-комьюнити. Участвовала на Balyk Fest, Necrocomicon, AGGE. Там я выступала уже с полностью самодельным костюмом Ana Amari Snow Owl. Было тяжело передвигаться в этом костюме, но смогла выиграть номинацию "Премьера костюма".

- Какой твой самый запоминающийся костюм. Расскажи почему?

- Не могу решить между костюмом Ana Amari и Strength. Оба костюма мои самодельные с нуля. Ana Amari я делала без какого-либо опыта в шитье, крафте и покраске, но тем не менее он вышел недурно. Начала я его делать в августе 2022 года, докупая материалы, но взялась за нее только во второй половине сентября. Самое сложное было сшить ее пальто с подкладом, с узорами на внешней стороне. Самое любимое в этом косплее остаются пушка и маска - насколько они идеально вышли. Strength выходит очень сложной из-за большого габарита ее механических рук. Косплей все еще на стадии сборки, но уже на 70-80 процентов готовности. Самое "тяжелое" это было сделать фигурные пальцы достаточно подвижными, чтобы можно было их сжимать в кулак. На данный момент готовы подвижные пальцы обеих рук и весят они немало, около 2,7 килограмма каждая.

- Сколько денег и времени ты тратишь на подготовку проекта?

- Если мы под "подготовкой" подразумеваем предварительную закупку материалов, то это примерно от 10 до 30 тысяч тенге. Бывают моменты, когда нужно что-то переделывать и добавить. Финальные цифры у меня доходили до 60-70 тысяч тенге.

- Играешь ли ты в игры? Какие компьютерные игры ты любишь?

- Я играю в Genshin Impact и Mobile Legends Adventure, а так люблю одиночные и мультиплееры жанра выживание, такие как Minecraft, Stardew Valley, Terraria, Slime Rancher, Raft, Rust, The Forest, Don’t Starve.

- Пробовала ли ты стримить?

- Хотела всегда попробовать стримить прохождение игр, но никак руки не доходят. К тому же нынешний мой ноутбук используется в основном для учебы и сильно разогревается при включении игр.

- А чем ты занимаешься? В какой сфере учишься и работаешь?

- Косплей - это мое основное хобби. Я в будущем хотела связать его со своей работой. Я обожаю делать "крафт" и сейчас набираюсь опыта и беру очень сложные, по моему мнению, косплеи. Учусь я на IT-специалиста в сфере разработки игр и мобильных приложений. Этой весной оканчиваю обучение и готовлю дипломный проект в виде прототипа будущей игры.

- Какие цели в косплее и киберспорте?

- Сейчас моя цель развиваться дальше в косплее и взять номинацию "Гран-при", а также реализовывать самые сложные персонажи с различными механизмами.

- Есть ли кумиры?

- Ainaven Elf, Влад Шаман, Старк, Limara, Albredo, Tais, Kronidovna, Adcosy, Lara, Aigera Dunamis. Могу причислять до бесконечности, но вот те, к уровню которых я стремлюсь.

- Как близкие и окружающие реагируют на твои увлечения?

- Родители реагируют положительно и помогают финансово, всячески стараются помогать с косплеем и с перевозкой костюма до фестиваля. Я редко говорю про свое хобби, но всегда люди положительно отзывались и удивлялись проработке костюмов.

- Расскажи, что принес в твою жизнь косплей и геймерство?

- Косплей улучшает мои навыки шитья, построения чертежей для крафта, покрас, мимику, нанесение макияжа и актерство. Игры же мне дают покой и умиротворение, поигрываю после учебы почти каждый день.

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