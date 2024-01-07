Казахстанец может присоединиться к команде Месси

Стал известен возможный состав команды аргентинских футболистов Лионеля Месси и Серхио Агуэро в игре Counter-Strike 2. С ноября месяца восьмикратный обладатель "Золотого мяча" инвестирует в киберспортивный клуб Агуэро под названием KRU с осени 2023 года, сообщают Vesti.kz.

В состав команды могут войти Reversive, Righi, Atarax1a, Lenci (все - Аргентина) и Laser (Аргентина/Казахстан), передает Sports.ru.

Стартовый матч обновленный состав может провести уже завтра, 8 января, на открытой квалификации к RMR.