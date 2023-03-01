Машины, дом и 200 миллионов в месяц. Известный стример из СНГ раскрыл свои доходы

Известный эстонский стример Вячеслав Buster Леонтьев рассказал о том, сколько можно заработать на рекламе в социальных сетях и стриминговых платформах, передает корреспондент Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу "Че каво" 26-летний россиянин раскрыл свои доходы и вспомнил о своих самых дорогих покупках.

Блогер рассказал, сколько зарабатывает на рекламе во время стримов.

"Просто баннер если вешать, то 2 миллиона рублей (около 12 миллионов тенге. - Прим.). Это где-то на месяц или неделю. Многое зависит от голосовых упоминаний. Максимально у меня было 16 баннеров (32 миллиона рублей, или 190 миллионов тенге)", - отметил Леоньтев.

По его словам, сторис в Instagram приносит 250 000 рублей (1,5 миллиона тенге).

"Но я не запариваюсь, какая-то фигня, рекламных сторис много бывает", - добавил он.

К числу самых дорогих покупок стример относит три автомобиля и дом.

"Три машины купил, построил дом за 100 миллионов (рублей). Открываем семь премиальных клубов, каждый из них стоит по 70 миллионов. Также жду свои Rolex, которые сделал Дэвид Блинг. Это который делает часы для Drake и Егора Крида", - рассказал Buster.

Buster (Вячеслав Леонтьев) - российский киберспортсмен, видеоблогер, стример и летсплейщик. Создатель и владелец одноименного YouTube-канала "Бустер" и Twitch-канала Buster.

Леонтьев неоднократно приезжал в Казахстан в качестве почетного гостя и участника национальных турниров по Counter Strike: Global Offensive.

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