Казахстанец заинтересовал ПСЖ

Казахстанский дотер Абдумалик Malik Сайлау заинтересовал киберспортивную организацию PSG Quest, передает корреспондент Vesti.kz.

Сейчас киберспортсмен является частью команды Natus Vincere. При этом Сайлау поиграл в составе Quest на турнире Riyadh Masters 2023. PSG Quest заняла первое место в группе A, но в итоге остановилась на 7-8-й строчке в общем зачете, уступив Gladiators во втором раунде нижней сетки.



Добавим, что за PSG Quest уже играет казахстанец Айбек TA2000 Токаев. Между тем, выступавший на роли Сайлау в "квестах" Тобиас Tobi Бучнер, недавно покинул команду.

Официального подтверждения этой информации не было. Однако после The International обычно начинается фаза активных трансферов. На последнем чемпионате мира по Dota 2 команда PSG Quest сыграла в групповом раунде, но не смогла пробиться в плей-офф.

Напомним, что футбольный клуб ПСЖ имеет киберспортивную организацию, которая в октябре подписала команду Токаева.