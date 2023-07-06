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Мбаппе ушел вместе с FIFA? Кто появится на обложке нового футбольного симулятора от EA Sports

Мбаппе ушел вместе с FIFA? Кто появится на обложке нового футбольного симулятора от EA Sports
©FIFPlay

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет лицом первого издания видеоигры EA Sports FC 24. Футбольный симулятор станет заменой FIFA, последняя часть которой вышла в прошлом году, передают Vesti.kz.

Информацию о том, что на обложке нового симулятора появится именно Холанд, сообщил датамайнер billbil-kun, пишет "Чемпионат". Отметим, что последние три версии игры FIFA выходили с Килианом Мбаппе на обложке.

Напомним, что сотрудничество международной футбольной федерации (ФИФА) и компании EA Sports подошло к концу. Ввиду этого разработчики больше не могут использовать название организации в своем симуляторе.

Отметим, что выход EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября этого года.

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Метки:
Футбол Киберспорт FIFA ФИФА Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Манчестер Сити

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