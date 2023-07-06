Мбаппе ушел вместе с FIFA? Кто появится на обложке нового футбольного симулятора от EA Sports

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд станет лицом первого издания видеоигры EA Sports FC 24. Футбольный симулятор станет заменой FIFA, последняя часть которой вышла в прошлом году, передают Vesti.kz.

Информацию о том, что на обложке нового симулятора появится именно Холанд, сообщил датамайнер billbil-kun, пишет "Чемпионат". Отметим, что последние три версии игры FIFA выходили с Килианом Мбаппе на обложке.

Напомним, что сотрудничество международной футбольной федерации (ФИФА) и компании EA Sports подошло к концу. Ввиду этого разработчики больше не могут использовать название организации в своем симуляторе.

Отметим, что выход EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября этого года.

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