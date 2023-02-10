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Плей-офф IEM Katowice 2023. Прогноз от аналитиков 1XBET

Плей-офф IEM Katowice 2023. Прогноз от аналитиков 1XBET
©1XBET

Первый крупный турнир 2023 года подошел к стадии плей-офф. Сейчас все будут решать скилл и опыт игроков. В 1/4 финала нас ожидают два дерби. Team Viltality встречаются против Team Liquid, а во втором матче сильнейшего выявят Outsiders (Virtus.Pro) и Natus Vincere. Победители встреч пройдут в полуфиналы, где их уже ожидают команды G2 и Heroic соответственно. Все участники решающей стадии турнира входят в топ-10 рейтинга HLTV (1. G2, 2. Heroic, 4. Liquid, 5. Outsiders, 6. NAVI, 7. Vitality). Битвы между коллективами обещают быть жаркими, а мы постараемся ввести вас в курс дела.

Team Vitality - Team Liquid (11.02 в 00:00)

Французская команда показывает неплохую игру в последнее время, явно настроив свои прицелы. Второй номер рейтинга игроков Мэттью ZywOo Эрбо сейчас в потрясающей форме и может показать свою лучшую игру на этом турнире. Vitality уже дали понять, что могут играть с любым соперником, но команда Heroic пока оказалась им не по зубам. В целом французам будет непросто выиграть турнир, потребуется показать что-то экстраординарное в своей игре, вытащить тот самый "туз в рукаве". Но вопрос: есть ли он у них?

Team Liquid осуществили подписание YEKINDAR и так смогли вдохнуть в коллектив новую жизнь. В данный момент "жидкие" могут реально претендовать на высокие позиции на IEM. Они являются одними из главных темных лошадок турнира. Проведя не самое лучшее начало 2023 года, команда подошла с невероятным настроем на данное соревнование. В Польше ребят прорвало на победы. Сначала в группе пали монгольские парни из IHC Esports, после чего было поражение от NAVI. После этих игр Liquid разобрались с крепкими Team Spirit и FaZe Clan. Почему мы считаем их фаворитами на победу на турнире? К ним, вероятно, слабее всех готовились, так как коллектив набрал ход только сейчас. Неожиданные решения в матчах и множество красивых моментов. Ожидаем сенсации от американской команды.

Между собой коллективы играют нечасто, но лидирует во встречах французская организация (7-0-3). Последняя встреча закончилась со счетом 3-2, где со скрипом победили европейцы. Настало время Team Liquid прервать проигрышную серию и взять вверх над Team Vitality.

Прогноз:

Победа Team Liquid за 2.25

Тотал карт 2.5Б за 2.08

NAVI - Outsiders (10.02 в 20:30)

В восточноевропейском дерби сразятся лучшие команды региона. Украинская организация Natus Vincere, у которой сейчас не самые лучшие времена, довольно просто прошла свою группу, обыграв по пути Cloud9, Team Liquid, проиграв первому номеру мирового рейтинга G2. Из-за данного поражения команда попала в 1/4 финала, а не в 1/2 , тем самым встречаясь с Outsiders.

Что касается российской команды, их путь в стадию плей-офф оказался более сложным, чем у соперника. Проиграв шведам из Fnatic, коллектив упал в нижнюю сетку группы В, что ознаменовало более ответственный подход к каждой игре. В общей сложности Outsiders сыграли 4 игры в группе, где встретили сопротивление шведов из NiP, европейского коллектива OG и американской команды Complexity Gaming.

Команды очень часто пересекаются на турнирах и сильнее оказываются NAVI (32-4-26). Однако последняя встреча между коллективами датирована октябрем 2022 года, примерно тогда, когда Outsiders показывали свою лучшую игру, а у украинской организации начался спад. В итоге 2:0 в пользу "желто-черных". Как сейчас оценивать форму команд? Изменились составы, тактики, подходы к игре. Вероятно, что "рожденные побеждать" будут фаворитами как по мнению букмекеров, так и по мнению фанатов. Стоит отметить лишь одно - NAVI стала очень часто волноваться в критические моменты, а Outsiders, наоборот, считаются крайне сдержанным коллективом. Наше мнение: Тотал карт 2.5Б и победа NAVI.

Прогноз:

Победа первой команды за 1.78

Тотал карт 2.5Б за 2.05

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