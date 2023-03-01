Jusan Cyber Day выявил новые таланты в дисциплине CS:GO

В Алматы провели Jusan Cyber Day, собравший любителей видеоигр, косплея и экспертов киберспорта. В рамках события прошел турнир по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в формате 1x1. В нем приняли участие 45 человек. В итоге в пятерку лучших вошли:

● 1 место – Едилбаев Данияр под ником (Ponlon)

● 2 место – Хан Аскер (As1ck)

● 3 место - Кульмагамбетов Тимур (Plug)

● 4 место – Иса Али (yowimitsu)

● 5 место – Дегемерзанов Даур (Diga).

Состоялся также шоу-матч 5х5 с участием приглашенных гостей, где разыграли специальный приз.

Как заявил Ерасыл Женысов, представитель Управления цифровизации Алматы, Jusan Cyber Day является лишь первым шагом в масштабной инициативе по развитию киберспорта. Он объяснил, что Управление разработало трехлетнюю стратегию, направленную на создание единой экосистемы для развития киберспорта.

Одной из наиболее важных ее элементов станет Almaty CyberGames International, который будет проводиться в формате международного турнира Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан). Отборочные туры проведут онлайн, с последующим переходом в оффлайн формат в Алматы. Женысов отметил, что подобные турниры будут способствовать повышению интереса к киберспорту среди населения.

Кроме того, Алан Hidenway Дюсембаев провел мастер-класс о том, как стать киберспортсменом и поделился личным опытом. Он начал играть в CS:GO в 5-летнем возрасте и участвовал в онлайн-турнирах в Алматы. Позже был замечен как талантливый игрок, и подписал контракт с командой Avangar. Несмотря на то, что Дюсембаев видел в киберспорте перспективы заработка, играть из Казахстана было сложно из-за высокого пинга. Поэтому в настоящее время Алан выступает в качестве приглашенного эксперта, не участвуя в соревнованиях.

Ерасыл Женысов предполагает, что активное развитие киберспорта могло бы привести к созданию новых факультетов киберспорта и игровой индустрии в университетах, а также привлечению международных технологических компаний, способных предоставить новые возможности для реализации в этой профессии. Он также отметил, что продвижение киберспорта может помочь в обсуждении вопросов с интернет-провайдерами, чтобы гарантировать высокое качество интернета. По мнению Женысова, опыт других стран, таких как Китай и страны Европы, показывает, что роль международного оператора по организации турниров может существенно способствовать развитию внутреннего и въездного туризма.

"Jusan – бренд-единомышленник, поддерживающий спорт и креативную индустрию Казахстана. Наши соотечественники уже достигли высот на мировой арене киберспорта, понимая значимость данного направления, совместно с управлением цифровизации города Алматы мы поддерживаем проект. К слову, в мп JUSAN при оплате картой предусмотрено 10% бонусов в игровых сервисах", – говорит Асем Замзам, бренд-менеджер Jusan.

Jusan Cyber Day был представлен в качестве пилотного проекта для развития академии талантов и создания базы данных талантливых игроков. Это лишь начало более масштабной инициативы по развитию киберспорта, а турниры Almaty Cyber Games будут направлены на создание единой экосистемы для развития киберспорта в Казахстане.

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