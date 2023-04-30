Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Кайрата" в Кубке Казахстана

Сегодня, 30 апреля, состоятся заключительные матчи стадии 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании встреч и прямой трансляции всех игр.

В 14:00 по столичному времени в Павлодаре местный "Аксу" примет костанайский "Тобол". В первой игре, прошедшей на прошлой неделе, "Тобол" одержал победу со счетом 2:0.

В 16:00 в Шымкенте туркестанский "Туран" сыграет с актауским "Каспием". В первой игре все решил один точный удар в исполнении футболиста "Турана" (1:0), теперь команда из первой лиги постарается удержать преимущество в ответной встрече.

В 18:00 в Уральске местный "Акжайык" примет на своем поле алматинский "Кайрат". На прошлой неделе победу со счетом 2:1 одержали футболисты "Кайрата".

В 20:00 пройдет последний матч этой стадии, в рамках которой в Кызылорде встретятся "Кайсар" и "Астана". Первая игра между этими клубами завершилась разгромной победой столичных со счетом 5:1.

Все эти матчи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Посмотреть их можно будет по этой ссылке

Отметим, что ранее в 1/4 финала пробились карагандинский "Шахтер", петропавловский "Кызыл-Жар", "Атырау" и шымкентский "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16 2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9 3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7 4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13 2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10 3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10 4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12 2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10 3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8 4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 6 3 3 0 17-7 12 2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10 3 Туран 6 1 2 3 5-9 5 4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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