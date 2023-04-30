Прямая трансляция матчей "Астаны" и "Кайрата" в Кубке Казахстана

Сегодня, 30 апреля, состоятся заключительные матчи стадии 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании встреч и прямой трансляции всех игр.
В 14:00 по столичному времени в Павлодаре местный "Аксу" примет костанайский "Тобол". В первой игре, прошедшей на прошлой неделе, "Тобол" одержал победу со счетом 2:0.
В 16:00 в Шымкенте туркестанский "Туран" сыграет с актауским "Каспием". В первой игре все решил один точный удар в исполнении футболиста "Турана" (1:0), теперь команда из первой лиги постарается удержать преимущество в ответной встрече.
В 18:00 в Уральске местный "Акжайык" примет на своем поле алматинский "Кайрат". На прошлой неделе победу со счетом 2:1 одержали футболисты "Кайрата".
В 20:00 пройдет последний матч этой стадии, в рамках которой в Кызылорде встретятся "Кайсар" и "Астана". Первая игра между этими клубами завершилась разгромной победой столичных со счетом 5:1.
Все эти матчи в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Посмотреть их можно будет по этой ссылке.
Отметим, что ранее в 1/4 финала пробились карагандинский "Шахтер", петропавловский "Кызыл-Жар", "Атырау" и шымкентский "Ордабасы".
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