Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Казахстана

Карагандинский "Шахтер" уверенно преодолел стадию 1/8 финала Кубка Казахстана, выбив из турнира "Окжетпес", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Игоря Солошенко имела преимущество перед ответной игрой в один мяч. Во второй встрече с "Окжетпесом" карагандинцы, несмотря на гостевой статус, одержали еще более уверенную победу со счетом 5:0. Голами в составе "Шахтера" отметились Иван Свиридов, Темур Чогадзе, Айдос Таттыбаев и Юрий Перцух, также мяч в свои ворота отправил защитник "Окжетпеса" Алексей Татаев.

Таким образом, "Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана. Теперь карагандинцам предстоит поправить свое положение во внутреннем первенстве, поскольку в КПЛ они находятся рядом с зоной вылета, имея всего пять очков в активе после семи туров.

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