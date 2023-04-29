"Актобе" вылетел из Кубка Казахстана после 1/8 финала

"Атырау" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, выбив из борьбы "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 29 апреля, в Атырау команды провели ответный матч 1/8-й, который завершился нулевой ничьей.
Так как первая встреча команд в Актобе завершилась со счетом 2:2, а в Кубке Казахстана нет правила выездного гола, то командам пришлось играть дополнительные экстра-таймы, которые также прошли без голов, а затем бить пенальти. В итоге после 11-метровых борьбу в турнире продолжает "Атырау".
Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли "Шахтер" и "Кызыл-Жар".
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