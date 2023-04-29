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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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"Актобе" вылетел из Кубка Казахстана после 1/8 финала

"Актобе" вылетел из Кубка Казахстана после 1/8 финала
©ФК "Актобе"

"Атырау" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, выбив из борьбы "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, в Атырау команды провели ответный матч 1/8-й, который завершился нулевой ничьей.

Так как первая встреча команд в Актобе завершилась со счетом 2:2, а в Кубке Казахстана нет правила выездного гола, то командам пришлось играть дополнительные экстра-таймы, которые также прошли без голов, а затем бить пенальти. В итоге после 11-метровых борьбу в турнире продолжает "Атырау".

Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли "Шахтер" и "Кызыл-Жар". 

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Метки:
Атырау ФК Актобе ФК Кубок РК по футболу

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