Лидер КПЛ вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана

Кубок Казахстана по футболу, 1/8 финала
В Талдыкоргане состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Жетысу" принимал петропавловский "Кызыл-Жар". Встреча завершилась ничьей 0:0.
"Кызыл-Жар", который лидирует в премьер-лиге, прошел в четвертьфинал, так как первую игру на своем поле выиграл со счетом 3:0.
Петропавский клуб вторым преодолел барьер 1/8 финала. Ранее в четвертьфинал пробился "Шахтер", разгромивший "Окжетпес".
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