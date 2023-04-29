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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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"Ордабасы" разгромил худшую команду КПЛ в Кубке Казахстана

"Ордабасы" разгромил худшую команду КПЛ в Кубке Казахстана
©ФК "Ордабасы"

Кубок Казахстана по футболу, 1/8 финала

Мактаарал - Ордабасы 1:4

Голы:

Сандовал, 14 (1:0); Тагыберген, 64 (1:1); Садовский, 76 (1:2); Тагыберген, 84 (1:3); Умаров (Федин), 90 (1:4)

ФК "Ордабасы" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, команда провела ответную гостевую встречу 1/8-й против "Мактаарала", который занимает в КПЛ последнее 14 место. Игра завершилась победой шымкентцев со счетом 4:1.

На 14 минуте Йепес Сандовал вывел хозяев вперед, но больше они забить не смогли. За "Ордабасы" на 64 минуте с пенальти сравнял Асхат Тагыберген. Затем на 76-й отличился Всеволод Садовский. А на 84-й Тагыберген оформил дубль. А точку во встрече на 92 минуте поставил Шахбоз Умаров. При этом с 80 минуты "Мактаарал" играл в меньшинстве после удаления Никиты Калмыкова.

"Ордабасы" прошел дальше по сумме двух встреч с общим счетом 5-3. Первую встречу команда проиграла 1:2. 

Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли "Шахтер", "Кызыл-Жар" и "Атырау". 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Метки:
Ордабасы ФК Мактаарал ФК Кубок РК по футболу

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