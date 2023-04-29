"Ордабасы" разгромил худшую команду КПЛ в Кубке Казахстана

ФК "Ордабасы" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 29 апреля, команда провела ответную гостевую встречу 1/8-й против "Мактаарала", который занимает в КПЛ последнее 14 место. Игра завершилась победой шымкентцев со счетом 4:1.

На 14 минуте Йепес Сандовал вывел хозяев вперед, но больше они забить не смогли. За "Ордабасы" на 64 минуте с пенальти сравнял Асхат Тагыберген. Затем на 76-й отличился Всеволод Садовский. А на 84-й Тагыберген оформил дубль. А точку во встрече на 92 минуте поставил Шахбоз Умаров. При этом с 80 минуты "Мактаарал" играл в меньшинстве после удаления Никиты Калмыкова.

"Ордабасы" прошел дальше по сумме двух встреч с общим счетом 5-3. Первую встречу команда проиграла 1:2.

Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли "Шахтер", "Кызыл-Жар" и "Атырау".