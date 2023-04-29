"Ордабасы" разгромил худшую команду КПЛ в Кубке Казахстана

Кубок Казахстана по футболу, 1/8 финала
Голы:Сандовал, 14 (1:0); Тагыберген, 64 (1:1); Садовский, 76 (1:2); Тагыберген, 84 (1:3); Умаров (Федин), 90 (1:4)
ФК "Ордабасы" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 29 апреля, команда провела ответную гостевую встречу 1/8-й против "Мактаарала", который занимает в КПЛ последнее 14 место. Игра завершилась победой шымкентцев со счетом 4:1.
На 14 минуте Йепес Сандовал вывел хозяев вперед, но больше они забить не смогли. За "Ордабасы" на 64 минуте с пенальти сравнял Асхат Тагыберген. Затем на 76-й отличился Всеволод Садовский. А на 84-й Тагыберген оформил дубль. А точку во встрече на 92 минуте поставил Шахбоз Умаров. При этом с 80 минуты "Мактаарал" играл в меньшинстве после удаления Никиты Калмыкова.
"Ордабасы" прошел дальше по сумме двух встреч с общим счетом 5-3. Первую встречу команда проиграла 1:2.
Напомним, что ранее в четвертьфинал вышли "Шахтер", "Кызыл-Жар" и "Атырау".
Загрузка матч-центра...
Реклама