"Кайрат" принял неожиданное решение по матчам Кубка Казахстана

Футбольный клуб "Кайрат" в текущем сезоне не будет задействовать основной состав в матчах Кубка Казахстана. Они уже преодолели барьер 1/16 финала усилиями собственной молодёжи, сообщают Vesti.kz.

Как нам стало известно, использование дублирующего состава в гостевом матче 1/16 финала с "Жайыком" (3:1) - это не разовая акция. В этом сезоне в "Кайрате" решили использовать молодёжь на протяжении всего пути в Кубке Казахстана.



Таким образом 29 апреля, в гостевом матче с "Кайсаром", команда Рафаэля Уразбахтина вновь останется без своих лидеров и основных игроков. Дальше по турнирной сетке алматинцы могут сыграть с "Астаной" либо "Тоболом".

Отметим, что в истории "Кайрата" уже был успешный опыт с дублёрами в Кубке Казахстана. В 2018 году команда тоже сделала ставку на молодёжь, и в итоге это привело к триумфу - в финале был обыгран "Атырау" (1:0).

Добавим, что победитель Кубка Казахстана получает возможность сыграть в еврокубковой квалификации следующего сезона. В 2025 году турнир покорился футболистам "Тобола".

