Кубок Казахстана
Сегодня 18:22

"Кайрат" принял неожиданное решение по матчам Кубка Казахстана

Состав "Кайрата" на кубковый матч. Фото: ФК "Кайрат"©

Футбольный клуб "Кайрат" в текущем сезоне не будет задействовать основной состав в матчах Кубка Казахстана. Они уже преодолели барьер 1/16 финала усилиями собственной молодёжи, сообщают Vesti.kz.

Как нам стало известно, использование дублирующего состава в гостевом матче 1/16 финала с "Жайыком" (3:1) - это не разовая акция. В этом сезоне в "Кайрате" решили использовать молодёжь на протяжении всего пути в Кубке Казахстана.


Таким образом 29 апреля, в гостевом матче с "Кайсаром", команда Рафаэля Уразбахтина вновь останется без своих лидеров и основных игроков. Дальше по турнирной сетке алматинцы могут сыграть с "Астаной" либо "Тоболом".

Отметим, что в истории "Кайрата" уже был успешный опыт с дублёрами в Кубке Казахстана. В 2018 году команда тоже сделала ставку на молодёжь, и в итоге это привело к триумфу - в финале был обыгран "Атырау" (1:0).

Добавим, что победитель Кубка Казахстана получает возможность сыграть в еврокубковой квалификации следующего сезона. В 2025 году турнир покорился футболистам "Тобола".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

