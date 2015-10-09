Стали известны пары и расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

29-30 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Vesti.kz предлагают вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.

29 апреля

"Окжетпес" – "Женис" – 14:00

"Иртыш" – "Кызылжар" – 15:00

"Атырау" – "Жетысу" – 16:00

"Астана" – "Тобыл" – 18:00

"Кайсар" – "Кайрат" – 20:00

30 апреля

"Алтай" – "Улытау" – 15:00

"Ордабасы" – "Каспий" – 18:00

"Актобе" – "Елимай" – 20:00

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!