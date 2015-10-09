Стали известны пары и расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

29-30 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Vesti.kz предлагают вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.
29 апреля
"Окжетпес" – "Женис" – 14:00
"Иртыш" – "Кызылжар" – 15:00
"Атырау" – "Жетысу" – 16:00
"Астана" – "Тобыл" – 18:00
"Кайсар" – "Кайрат" – 20:00
30 апреля
"Алтай" – "Улытау" – 15:00
"Ордабасы" – "Каспий" – 18:00
"Актобе" – "Елимай" – 20:00
Лига чемпионов 2025/26 • Англия, Лондон • 1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Спортинг Л
Проголосовало 19 человек
