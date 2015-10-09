Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Кубок Казахстана
Сегодня 15:20
 

Стали известны пары и расписание матчей 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

  Комментарии

Поделиться
©ФК "Кайрат"

29-30 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Vesti.kz предлагают вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.

Поделиться

29-30 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу. Vesti.kz предлагают вашему вниманию полное расписание предстоящих игр.

29 апреля

"Окжетпес" – "Женис" – 14:00

"Иртыш" – "Кызылжар" – 15:00

"Атырау" – "Жетысу" – 16:00

"Астана" – "Тобыл" – 18:00

"Кайсар" – "Кайрат" – 20:00

30 апреля

"Алтай" – "Улытау" – 15:00

"Ордабасы" – "Каспий" – 18:00

"Актобе" – "Елимай" – 20:00

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Лондон   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Спортинг Л
Спортинг Л
(Лиссабон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Спортинг Л
Проголосовало 19 человек

Реклама

Живи спортом!