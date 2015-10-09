"Астана" и ещё один клуб КПЛ сыграют в Кубке Казахстана против любителей: что о них известно?

В среду и четверг, 8-9 апреля, в Кубке Казахстана пройдут матчи 1/16 финала. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о двух необычных противостояниях - между любительскими командами и клубами премьер-лиги (КПЛ).

Изначально в турнире было 16 пар и 32 участника, однако отказ столичного SD Family от участия в новом сезоне второй лиги и Кубке Казахстана автоматически вывел павлодарский "Иртыш" в 1/8 финала. Теперь в ближайшие дни определятся и другие участники этой стадии.

BKS - "Астана": чемпионы любительской лиги рвутся в бой

В среду, 8 апреля, в Алматы состоится матч между местной любительской командой BKS и "Астаной". Так уж получилось, что жребий свёл эти команды в первом же раунде. В октябре прошлого года именно BKS вошёл в историю как первый чемпион Казахстана среди любителей.

В составе BKS есть немало бывших профессионалов с бэкграундом как в низших дивизионах, так и в КПЛ. К примеру, за эту команду выступает 31-летний Ойбек Балтабаев, у которого 11 матчей за основу "Кайрата" и игры за молодёжную сборную Казахстана.

У 30-летнего Мадияра Раимбека 14 матчей в КПЛ за "Кайрат", "Тараз" и "Иртыш", у 36-летнего Вячеслава Сердюкова 15 матчей и один гол в КПЛ за "Тобол", 26-летний Дарын Суюнов ещё несколько лет назад выступал за команду "Кайрата" до 19 лет в юношеской Лиге чемпионов, у 31-летнего Бауыржана Танирбергенова три игры в КПЛ за "Иртыш", 35-летний Ялкунжан Шохназаров имеет за плечами выступления в чемпионате Казахстана по футзалу, а 24-летний Платон Шост играл в футбол в чемпионате Кыргызстана.

Руководитель BKSотмечал, что к ним поступало предложение от спонсоров по переходу в профессиональный футбол, но они отказались. Это связано с тем, что у каждого игрока строится карьера в своей сфере.

Интересно, в каком составе сыграет и "Астана", которая в воскресенье потерпела сокрушительное поражение от "Кайрата" в четвёртом туре КПЛ (0:4), и насколько значим для них будет Кубок Казахстана. Столичные не выигрывали этот турнир с 2016 года, были моменты, когда клуб откровенно давал понять, что этот турнир не имеет для них ценности. Сейчас же у клуба нет инвестора, состав очень ограниченный.

Не очень верится, что в матче против любительской команды Григория Бабаян выставит боевой состав. В тот момент, когда возможности для ротации почти нет, не исключено, что столичные выставят состав из воспитанников, может быть даже игроков из молодёжной команды.

Zhelayev Nan - "Алтай": битва любителей и профи в Уральске

В четверг, 9 апреля, в 14:00 в Уральске состоится ещё одна игра с участием любителей - местный Zhelayev Nan примет "Алтай". В прошлом году именно уральцы дошли до финала чемпионата Казахстана среди любителей, проиграв там BKS со счётом 3:5.

Главный тренер Zhelayev Nan Марат Мусин отметил, что в Уральске большой ажиотаж перед матчем между местным "Жайыком" и "Кайратом", который пройдёт 8 апреля. Но он просит горожан поддержать и местных любителей, в составе которых когда-то свой путь начинал Еркин Тапалов.

"Сейчас много интереса вызывает матч "Жайык" - "Кайрат", мы все понимаем, что приезжает флагман казахстанского футбола. Мы желаем нашей команде "Жайык" победы, чтобы ребята прошли в следующий этап Кубка Казахстана. Однако в тени остаётся матч Zhelayev Nan - "Алтай", потому что многие не знают, что две команды из нашего региона вышли в основной этап Кубка Казахстана. Этот матч для нас является историческим событием, потому что только две любительские команды завоевали право участвовать в Кубке Казахстана. Поэтому, уважаемые друзья, приходите на стадион и 9 апреля, поддержать Zhelayev Nan, поддержать наших ребят, любителей, которые играли и в чемпионате города по футзалу, и в чемпионате по футболу, и хирурги, и учителя, и работники банковской службы, есть и бывшие футболисты, кого-то реанимировали, кто-то вернулся и начал возобновлять карьеру. Ребята, которые не прошли в основную команду "Жайык" - тоже здесь, они хотят проявить себя. Хочется напомнить, что и Еркин Тапалов начинал здесь карьеру, играл в любительской лиге за Zhelayev Nan", - сказал тренер.

В составе Zhelayev Nan очень много бывших профессионалов из футзала, а вот игроков с опытом игры в КПЛ куда меньше, чем у того же BKS.

Теперь они сыграют дома в Кубке Казахстана против клуба КПЛ "Алтая". Команда из Усть-Каменогорска набрала два очка в стартовых четырёх матчах чемпионата, при этом отобрав очки у "Елимая" (1:1) и лишь минимально уступив "Кайрату" (0:1). Но в последнем туре "Алтай" проиграл "Иртышу" (0:1).

Удастся ли Zhelayev Nan дать бой "Алтаю" при поддержке уральских болельщиков? Увидим уже послезавтра.

Отметим, что турнирная сетка Кубка Казахстана-2026 выглядит следующим образом:

