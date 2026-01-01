Роман Багаутдинов
Чемпионат Казахстана 2010. Премьер-Лига
Команда
Жайык
Игры
Мин
Первенство Казахстана 2011. Первая лига
Команда
Жайык
Игры
17
Гол + Пас
-13
Желтые карточки
2
Мин
1530
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
Команда
Акжайык-М
Игры
9
Гол + Пас
-13
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
800
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
Команда
Жайык
Игры
6
Гол + Пас
-13
Пенальти
+0/-2
Мин
394
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
Жайык
Игры
1
Гол + Пас
-5
Пенальти
+0/-1
Красные карточки
1
Мин
90
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
Команда
Акжайык-М
Игры
1
Мин
46
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
Команда
Жайык
Игры
5
Гол + Пас
-13
Пенальти
+1/-0
Красные карточки
1
Мин
450
Кубок Казахстана по футболу 2013
Команда
Жайык
Игры
3
Гол + Пас
-5
Мин
270
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
Команда
Акжайык-М
Игры
3
Гол + Пас
-1
Пенальти
+1/-0
Мин
182
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Жайык
Игры
18
Гол + Пас
-15
Желтые карточки
1
Мин
1576
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Жайык
Игры
1
Гол + Пас
-5
Мин
90
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Жайык
Игры
17
Гол + Пас
-18
Пенальти
+1/-0
Мин
1530
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
Команда
Жайык
Игры
7
Гол + Пас
-10
Пенальти
+0/-1
Желтые карточки
3
Мин
630
Кубок Казахстана по футболу 2016
Команда
Жайык
Игры
1
Гол + Пас
-1
Мин
90
Кубок Казахстана по футболу 2017
Команда
Кызылжар
Игры
2
Гол + Пас
-2
Мин
180
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Команда
Кызылжар
Игры
7
Гол + Пас
-4
Желтые карточки
1
Мин
630
Чемпионат Казахстана по футзалу 2019/20
Команда
Байтерек
Игры
4
Мин
360