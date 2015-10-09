Женский футбол
Вчера 18:31
 

Казахстан учинил разгром и вышел в группу A отбора на футбольный Евро

Казахстан учинил разгром и вышел в группу A отбора на футбольный Евро

Во втором матче отбора на чемпионат Европы среди девушек сборная Казахстана (U17) обыграла Черногорию со счётом 4:1, сообщают Vesti.kz.

Матч группы B4, состоявшийся в Даниловграде (Черногория) завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанок. На 38-й минуте Ботагоз Жумажанова открыла счет. На 40-й минуте София Ягудина удвоила преимущество команды Юлии Мамоновой.

На 48-й минуте Амра Лукович отыграла один гол. Впрочем, на 52-й минуте Жумажанова сделала счет 4:1. А окончательный результат на 76-й минуте установила Балжан Толемис.

Таким образом, казахстанки набрали четыре очка и заняли первое место в группе и вышли в лигу A. На второй строчке Молдова, у которой два балла, Черногория, набрав один балл, замкнула таблицу группы. 


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

